為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獅子會送暖台南北門區 助災民重建家園

    北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動，為受災民眾注入重建家園的勇氣與希望。（記者王涵平攝）

    北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動，為受災民眾注入重建家園的勇氣與希望。（記者王涵平攝）

    2025/09/16 17:17

    〔記者王涵平／台南報導〕北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動，為受災民眾注入重建家園的勇氣與希望。

    國際獅子會300E-1區聯合區內各委員會及專區共同舉辦「獅情送暖一鍋心感恩會」，由關懷飢餓委員會主席吳坤達，急難救助委員會主席邱威傑及第十一專區主席張慧芳共同發起，號召橫跨國際獅子會300E-1區雲林、嘉義、台南的各專分區與分會共同響應，北門區長林建男邀請北門區樂齡學習中心蚵寮保吉分班口琴班，琴鼓聲為活動揭開序幕。

    吳坤達等人表示，特別準備電鍋與白米、電風扇，希望能為鄉親的日常生活盡一份心力，讓大家在復原的過程中多一些便利與溫暖。林建男感謝國際獅子會300E-1區及所有獅友的無私奉獻，愛心與行動力，成為災區重建最有力的支持。

    活動現場也捐贈10支單手拐杖給低收入戶，提供血糖檢測、血壓測量與醫療衛教、視力健檢。300-A2區台北春暉獅子會聯合捐贈40組彈簧床組作為弱勢家庭的「入厝禮」。

    北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動。（記者王涵平攝）

    北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播