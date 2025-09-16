獅子會送暖台南北門區 助災民重建家園

北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動，為受災民眾注入重建家園的勇氣與希望。（記者王涵平攝）

2025/09/16 17:17

〔記者王涵平／台南報導〕北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動，為受災民眾注入重建家園的勇氣與希望。

國際獅子會300E-1區聯合區內各委員會及專區共同舉辦「獅情送暖一鍋心感恩會」，由關懷飢餓委員會主席吳坤達，急難救助委員會主席邱威傑及第十一專區主席張慧芳共同發起，號召橫跨國際獅子會300E-1區雲林、嘉義、台南的各專分區與分會共同響應，北門區長林建男邀請北門區樂齡學習中心蚵寮保吉分班口琴班，琴鼓聲為活動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

吳坤達等人表示，特別準備電鍋與白米、電風扇，希望能為鄉親的日常生活盡一份心力，讓大家在復原的過程中多一些便利與溫暖。林建男感謝國際獅子會300E-1區及所有獅友的無私奉獻，愛心與行動力，成為災區重建最有力的支持。

活動現場也捐贈10支單手拐杖給低收入戶，提供血糖檢測、血壓測量與醫療衛教、視力健檢。300-A2區台北春暉獅子會聯合捐贈40組彈簧床組作為弱勢家庭的「入厝禮」。

北門區在丹娜絲颱風遭重創，持續投入救災的國際獅子會300E-1區今在北門區舉辦感恩會，提供實質物資與醫療服務，透過與民眾溫馨互動。（記者王涵平攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法