    中市海線托育遭批不足 候補人數百位以上

    楊典忠要求市府要正視中市托育政策失衡的問題。（記者蘇金鳳攝）

    楊典忠要求市府要正視中市托育政策失衡的問題。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/16 17:06

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天針對托育公共化城鄉差距分配失衡進行專案報告，民進黨議員楊典忠指出，海線地區長期缺乏公共托嬰中心資源，導致家長普遍陷入找不到公托的困境，審計部更連續2年批評台中市政府公共托育執行效率不佳，但市府卻仍在專案報告中強調「整體收托量能尚足」，市府完全無法苦民所苦，政策離地方真實需求太遠。

    市長盧秀燕表示，她看到了沙鹿托嬰中心候補人數全市最多，所以希望沙鹿能再增加一處，但是要增加一個地方實在不容易，而且連市政府的場域都有人反對，會持續努力與地方溝通。

    楊典忠強調，梧棲雖有3處托嬰中心，可收托112位，但候補人數高達289位，等候人數是收托量的2.58倍，清水僅有2處托嬰中心，可收托40位，候補卻多達174人，等候人數是收托量的4.35倍，最嚴重的沙鹿，自2013年迄今僅有1處托嬰中心，可收托25位，卻有148位候補，等候人數更達5.92倍，讓家長焦急卻求助無門，台中市托育政策失衡，中央與地方政府必須正視與立即改善。

