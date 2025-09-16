為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    恐有雙颱！米塔最快24小時內生成 緊接又強又大颱風「撲台機率高」！

    颱風論壇表示，目前台灣南方和東南方有2個低壓，未來都有可能增強為颱風。（圖翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    颱風論壇表示，目前台灣南方和東南方有2個低壓，未來都有可能增強為颱風。（圖翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/09/16 17:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，南海至菲律賓東方海面目前為有利熱帶系統發展的大低壓帶環境，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今天（16日）預告「颱風季下半季開打」！颱風論壇表示，目前台灣南方和東南方有2個低壓，未來都有可能增強為颱風，之後恐有雙颱接連影響台灣。

    颱風論壇今天下午3點多在臉書發文指出，目前菲律賓東方東方海面上有「99W」和「90W」這2個熱帶擾動，較靠近台灣的99W已增強為熱帶低壓「TD20」，今年第17號颱風「米塔」（Mitag，密克羅尼西亞命名）即將形成，預計明天（17日）會擦過呂宋島東岸陸地，後天（18日）進入巴士海峽後逐漸增強，並且在太平洋高壓導引下，朝西北方移動；週五（19日）可能會從台灣西南外海通過，屆時南部、花東地區天氣不穩定，沿海風浪稍大，其餘地區午後雷陣雨機率也會增加。

    氣象署最新天氣資訊指出，TD20強度持續增強，預估後天可能形成米塔颱風。日本氣象廳今下午則發布烈風警報，認為新的熱帶低壓，最快在24小時內就可能增強為颱風。

    下午近5點，颱風論壇再發文表示，大家更加關注的是剛形成的擾動「90W」，因為下週可能發展成又強又大的颱風，「90W這2天會逐漸整合，最快週末會成為颱風，名字會是『樺加沙』（Ragasa，菲律賓命名），如果99W順利成為米塔的話。因為高壓2天後會增強、西伸，90W只能往西移動，下週路過台灣附近的機率很高，但是否侵襲、還是擦邊過，目前變數還頗大，再多觀察幾天吧。」

