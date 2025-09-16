為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    面試官讚爆卻沒錄取！網揭1殘酷真相

    明明面試表現優秀獲讚，卻仍落榜！網友po網求解惑，示意圖。（彭博）

    明明面試表現優秀獲讚，卻仍落榜！網友po網求解惑，示意圖。（彭博）

    2025/09/16 23:22

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對剛踏入職場的新鮮人來說，面試屢屢碰壁，是不少人心中的困擾。近日一名網友分享，在面試過程中，他不僅獲得面試官連連稱讚「很棒、很優秀、不用擔心找不到工作」，還收到了許多實用建議與鼓勵。然而，最終還是沒被錄用，讓原PO不禁懊惱問，「為什麼面試官說我很好，卻沒有錄取我？」貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友在Dcard論壇發文說，究竟是自己的條件不夠理想，還是因為工作需求與自己不符？原PO坦言，對這種「明明獲得肯定，卻未錄取」的情況感到矛盾又失落，明明自己的表現不錯，卻仍錯失機會。對此，原PO也感到疑惑，「有失落的感覺但又覺得結果很正常，所以說面試被說很棒卻沒錄取，我該怎麼看待？」

    貼文曝光後，引起網友討論，「跟發好人卡意思類似，妳很優秀，我們公司容不下妳這樣…」、「客套話不用太當真，沒錄取就是沒錄取，如此而已」、「場面話，聽聽就好」、「簡單說妳很好，但有人更好」、「我也是被這樣稱讚捧得高高的，但最後收到感謝函」。

    另外，有不少網友也透露，「有時候不是面試官能獨立決定，還有可能你好但有比你更好的，或是他覺得用不上你這麼好的」、「有時候是（高層）主管不滿意妳的學經歷或是年資，最後就沒上了」、「因為上面的人沒有點頭，面試官也是拿公司的薪水」、「有時候即使面試官覺得可以，後面還有人資跟更大的長官在評斷」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播