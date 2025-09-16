面試官讚爆卻沒錄取！網揭1殘酷真相

明明面試表現優秀獲讚，卻仍落榜！網友po網求解惑，示意圖。（彭博）

2025/09/16 23:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對剛踏入職場的新鮮人來說，面試屢屢碰壁，是不少人心中的困擾。近日一名網友分享，在面試過程中，他不僅獲得面試官連連稱讚「很棒、很優秀、不用擔心找不到工作」，還收到了許多實用建議與鼓勵。然而，最終還是沒被錄用，讓原PO不禁懊惱問，「為什麼面試官說我很好，卻沒有錄取我？」貼文曝光後，引起網友熱議。

網友在Dcard論壇發文說，究竟是自己的條件不夠理想，還是因為工作需求與自己不符？原PO坦言，對這種「明明獲得肯定，卻未錄取」的情況感到矛盾又失落，明明自己的表現不錯，卻仍錯失機會。對此，原PO也感到疑惑，「有失落的感覺但又覺得結果很正常，所以說面試被說很棒卻沒錄取，我該怎麼看待？」

貼文曝光後，引起網友討論，「跟發好人卡意思類似，妳很優秀，我們公司容不下妳這樣…」、「客套話不用太當真，沒錄取就是沒錄取，如此而已」、「場面話，聽聽就好」、「簡單說妳很好，但有人更好」、「我也是被這樣稱讚捧得高高的，但最後收到感謝函」。

另外，有不少網友也透露，「有時候不是面試官能獨立決定，還有可能你好但有比你更好的，或是他覺得用不上你這麼好的」、「有時候是（高層）主管不滿意妳的學經歷或是年資，最後就沒上了」、「因為上面的人沒有點頭，面試官也是拿公司的薪水」、「有時候即使面試官覺得可以，後面還有人資跟更大的長官在評斷」。

