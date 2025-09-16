台南榮登亞洲十大街頭美食城市 《Time Out》點名2道「冒險菜」

《Time Out》報導點名台南特色小吃鱔魚意麵。（圖由南市觀旅局提供）

2025/09/16 16:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南美食之都再度獲得國際肯定，近日台南市榮獲英國媒體《Time Out》推薦為2025亞洲十大街頭美食城市之一，也是台灣唯一獲選城市！《Time Out》報導中點名「具備冒險精神」，可享受乾炒鱔魚意麵及臭豆腐！

台南繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」、美國CNN評為2024年最佳參訪地，2025年再獲推薦2025亞洲十大街頭美食城市之一。《Time Out》報導推薦亞洲以價格實惠、令人上癮的美食小吃，特別指出，到台南可盡情品嚐包括蚵仔煎、棺材板等，及具備冒險精神可享受乾炒鱔魚意麵及臭豆腐的美味衝擊！

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，台南是台灣歷史起源地、美食之都，其中備受喜愛的「牛肉湯」，每間店有著自身獨特的湯頭風味；推薦旅人享受老街漫步，行經高掛的紅燈籠、欣賞巷弄藝術美景，還有不容錯過體驗台南夜市文化魅力與美食。

觀旅局長林國華表示，巷弄美食一向是台南人自豪的城市榮耀，台南人有著自家巷口就是最棒美食小吃的驕傲，《Time Out》將台南列為台灣唯一上榜的亞洲十大街頭美食城市，見證台南為最適合世界各地旅人規劃旅遊的城市之一，進一步向國際展示台南作為台灣最早開發的城市，擁有眾多古蹟建築、廟宇藝術，乃至於豐沛的美食文化底蘊。

台南花園夜市表示，非常驚喜台南的夜市文化、夜晚小吃的魅力，被國際讀者看見；感謝所有吃貨、攤商、在地支持者，讓花園夜市成為亞洲美食地圖上的一顆星星。

不容錯過體驗台南夜市美食，圖為花園夜市。（圖由南市觀旅局提供）

台南每間牛肉湯店都有著自身獨特的湯頭風味。（圖由南市觀旅局提供）

《Time Out》報導推薦台南蚵仔煎。（圖由南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法