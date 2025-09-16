虎航航點遍佈全日本！台日網友熱議「改名台灣日本航空」

台灣虎航30個航點中有多達23點是日本城市，引發日本網友驚呼。（擷取自虎航官網）

2025/09/16 17:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣虎航積極拓展日本市場，航線版圖已遍及全國。截至今年8月，虎航已開通23個日本直飛航點，從東京、大阪、北海道、沖繩等熱門地區，到高知、鳥取、大分、秋田、石垣島等小眾城市幾乎無所不包，成為台灣旅客赴日的重要選擇。近日更有日本網友曬出虎航航線圖，驚呼虎航或許可以改名為「日本航空」。

一名日本網友昨（15）日在社群平台「X」分享虎航航線圖，笑稱「虎航改名為日本航空，應該也沒問題」引來熱烈討論。許多日本網友驚呼航點密集，「台灣日本航空呢」、「連韓國飛日本的航班也沒這麼多」甚至有人打趣表示，「從日本某城市經由台灣再飛往另一個日本城市，也不是不行」，「乾脆隨身攜帶護照，因為國內移動得先飛台灣轉機」。

作家福澤喬也在臉書粉專「Joel來談日本」轉貼該文，表示「好像很有道理」，台灣網友則紛紛在留言區回應，「可以在台灣機場設日本海關，節省時間」、「虎航變半日空」、「這麼多航線卻次次客滿才厲害，也幸好有虎航，寒暑假能買到便宜機票帶小孩去日本」、「都是虎航讓我放棄國旅（誤）、「原來日本國內線來著（並不是）、「真的有夠誇張，直接變日本國內線」。

