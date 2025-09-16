為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    即起至12/31 北捷點數可1:1兌換悠遊付儲值金

    點數變儲值金兌換步驟。（本報合成）

    點數變儲值金兌換步驟。（本報合成）

    2025/09/16 16:55

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司的會員點數「捷運點」，即起至12月31日止，開放以「1：1」兌換悠遊卡公司電子支付「悠遊付」的儲值金。民眾需先註冊「台北捷運Go」及「Easy Wallet（悠遊付）」2個APP成為會員，接著進入「台北捷運Go」，依序點選我的帳戶、我的捷運點數、點數綁定與轉點、悠遊付綁定即可。單筆扣除捷運點10點，可兌換10元悠遊付儲值金，再送捷運點數10點，限量2萬名、每個帳戶僅能領1次。

    悠遊卡公司表示，綁定成功後，可立即將捷運點數轉換成悠遊付儲值金，提升點數使用彈性，擴大至交通、購物、餐飲等支付場域消費。即起至12月31日晚間11點59分止，以捷運點10點兌換10元悠遊付儲值金，贈送10點，但兌換100元仍送10點，不會送100點。另，用捷運點1點可登記參加限定悠遊卡（市價390元）抽獎，9月、10月各抽100名，每個帳戶僅限1次。

    除了點數變儲值金，北捷指出，12月31日前加入「台北捷運 Go」APP會員並輸入邀請碼「A789」，無需額外消費便能獲得捷運點10點，限量1萬名；即起至9月30日，悠遊付新會員申請時輸入推薦碼「EASY100」，可先領取現金回饋券50元，完成首筆消費後，再享第2張50元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播