即起至12/31 北捷點數可1:1兌換悠遊付儲值金

2025/09/16 16:55

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司的會員點數「捷運點」，即起至12月31日止，開放以「1：1」兌換悠遊卡公司電子支付「悠遊付」的儲值金。民眾需先註冊「台北捷運Go」及「Easy Wallet（悠遊付）」2個APP成為會員，接著進入「台北捷運Go」，依序點選我的帳戶、我的捷運點數、點數綁定與轉點、悠遊付綁定即可。單筆扣除捷運點10點，可兌換10元悠遊付儲值金，再送捷運點數10點，限量2萬名、每個帳戶僅能領1次。

悠遊卡公司表示，綁定成功後，可立即將捷運點數轉換成悠遊付儲值金，提升點數使用彈性，擴大至交通、購物、餐飲等支付場域消費。即起至12月31日晚間11點59分止，以捷運點10點兌換10元悠遊付儲值金，贈送10點，但兌換100元仍送10點，不會送100點。另，用捷運點1點可登記參加限定悠遊卡（市價390元）抽獎，9月、10月各抽100名，每個帳戶僅限1次。

除了點數變儲值金，北捷指出，12月31日前加入「台北捷運 Go」APP會員並輸入邀請碼「A789」，無需額外消費便能獲得捷運點10點，限量1萬名；即起至9月30日，悠遊付新會員申請時輸入推薦碼「EASY100」，可先領取現金回饋券50元，完成首筆消費後，再享第2張50元。

