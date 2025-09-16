為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中自行車週9/16-19登場 推廣城市低碳與單車旅行

    自行車廠商展出自行車座椅產品。（記者廖耀東攝）

    自行車廠商展出自行車座椅產品。（記者廖耀東攝）

    2025/09/16 17:07

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是自行車產業重鎮，為推廣自行車產業，台中市府工策會今日邀集國內外300多家自行車廠商齊聚一堂，今起展開為期4天「台中自由車週」，展出自行車架、座椅、手把及多種零組件，國內大廠台萬、桂盟展出最新產品，立法院副院長江啟臣表示，台中有多家自行車大廠，選在台中市舉辦可提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力。

    展會期間，台中市工商發展投資策進會亦結合觀光產業與低碳永續，推廣城市單車旅行APP，歡迎全球買主來到台中參展採購自行車零組件，更可親自騎乘享受台中之美。

    中市工策會總幹事黃于珊表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，工策會今年特別融入「永續」與「低碳旅遊」理念，結合台中自行車道與在地產業文化，透過導航功能與規劃好的4條體驗路線，讓國內外遊客能輕鬆騎乘探索城市，並深入體驗台中的觀光工廠、特色商圈與人文景點。

    中市產業故事館發展協會理事長周信宏說，自行車週期間，「一騎出發吧」城市單車旅行APP融入永續旅遊的概念，結合「全民碳集」個人碳存摺功能，民眾完成指定路線後，可憑APP紀錄兌換運動毛巾，並同時累積里程碳點數，這些積分可兌換折扣或商品，形成「騎乘即回饋」的循環機制，讓單車旅行不只是運動休閒，更是認識城市、支持在地商家的方式。

    台中市府工策會今日邀集國內外300多家自行車廠商齊聚一堂，今起展開為期4天「台中自由車週」。（記者廖耀東攝）

    台中市府工策會今日邀集國內外300多家自行車廠商齊聚一堂，今起展開為期4天「台中自由車週」。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播