台中自行車週9/16-19登場 推廣城市低碳與單車旅行

自行車廠商展出自行車座椅產品。（記者廖耀東攝）

2025/09/16 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是自行車產業重鎮，為推廣自行車產業，台中市府工策會今日邀集國內外300多家自行車廠商齊聚一堂，今起展開為期4天「台中自由車週」，展出自行車架、座椅、手把及多種零組件，國內大廠台萬、桂盟展出最新產品，立法院副院長江啟臣表示，台中有多家自行車大廠，選在台中市舉辦可提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力。

展會期間，台中市工商發展投資策進會亦結合觀光產業與低碳永續，推廣城市單車旅行APP，歡迎全球買主來到台中參展採購自行車零組件，更可親自騎乘享受台中之美。

請繼續往下閱讀...

中市工策會總幹事黃于珊表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，工策會今年特別融入「永續」與「低碳旅遊」理念，結合台中自行車道與在地產業文化，透過導航功能與規劃好的4條體驗路線，讓國內外遊客能輕鬆騎乘探索城市，並深入體驗台中的觀光工廠、特色商圈與人文景點。

中市產業故事館發展協會理事長周信宏說，自行車週期間，「一騎出發吧」城市單車旅行APP融入永續旅遊的概念，結合「全民碳集」個人碳存摺功能，民眾完成指定路線後，可憑APP紀錄兌換運動毛巾，並同時累積里程碳點數，這些積分可兌換折扣或商品，形成「騎乘即回饋」的循環機制，讓單車旅行不只是運動休閒，更是認識城市、支持在地商家的方式。

台中市府工策會今日邀集國內外300多家自行車廠商齊聚一堂，今起展開為期4天「台中自由車週」。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法