    首頁　>　生活

    屏東千禧公園慶中秋 1000個玉兔小提燈限量發送

    屏東市中秋節發放的玉免小提燈。（記者葉永騫攝）

    屏東市中秋節發放的玉免小提燈。（記者葉永騫攝）

    2025/09/16 16:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所慶祝中秋節20日晚上在千禧公園舉辦點燈活動，現場發送玉兔小提燈，千禧公園設置有10座中秋節燈飾也同時進行啟動，期望透過趣味藝術燈飾，點亮千禧公園，屏東市長周佳琪表示，月圓人團圓，要與市民朋友提前歡度中秋佳節。

    屏東市公所表示，這次的提燈以玉兔做為小提燈造型，預計20日當天下午6點半開始發放1000份小提燈，每人限領一份，發完為止，這次小提燈以玉兔為造型，相當可愛，祝福親子快樂過中秋。

    千禧公園設立的燈飾有「兔飽飽」、「兔迎中秋」、「萬家香」、「森光星葉」、「兔兔望月」、「菇菇迷宮」、「星星瓶」、「祈福月光牆」、「浪漫燈海」、「柚光滿樹」等十座中秋燈飾，各有寓意，同時也極具設計巧思，主燈則下一個大玉兔，相當的吸睛，還有「菇菇迷宮樂園」是一座為親子量身打造的互動式迷宮燈區 ，發光的藤蔓圍籬建構出趣味的迷宮路徑，迷宮中藏有五彩繽紛、表情各異的大型蘑菇，等待小朋友進入冒險、發現驚喜，另外，還有很多不少兔子造型的花燈，分布在公園四周，目前還在整理佈置中，已有不少民眾搶先拍照，在臉書分享。

    市長周佳琪表示，中秋節是重要節慶之一，中秋佳節前夕，發放小提燈讓親子一起同樂，開心點亮提燈在公園遊玩時，享受中節假期帶來的溫馨快樂時光。

    千禧公園的大玉兔主燈。（記者葉永騫攝）

    千禧公園的大玉兔主燈。（記者葉永騫攝）

    千禧公園的燈飾還沒佈置好，許多人都搶著拍照。（記者葉永騫攝）

    千禧公園的燈飾還沒佈置好，許多人都搶著拍照。（記者葉永騫攝）

    圖
    圖
