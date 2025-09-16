為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    埔里「巨大」黑腹虎頭蜂窩摘除 失巢蜂徘徊不去9/18前暫勿靠近

    捕蜂人安全摘下黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

    捕蜂人安全摘下黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

    2025/09/16 16:51

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮綜合球場戶外籃球場樹上，驚見黑腹虎頭蜂窩，昨（15日）順利摘除，因蜂窩直徑達60公分，相當於2.5個籃球大，且黑腹虎頭蜂主要分布中、高海拔山區，這次緊鄰民眾生活圈的市區現蹤，頗不尋常。考量失巢虎頭蜂徘徊不去還會傷人，球場和停車場人車管制將持續到18日傍晚。

    掛在埔里鎮綜合球場外的籃球場樹上的黑腹虎頭蜂窩，南投縣府農業處昨（15日）下午委託專業捕蜂人前來除，專業捕蜂人穿戴防護衣、頭盔、面罩，搭上吊車吊籃，吊籃一靠近即引起蜂群警戒，鋸除蜂巢周邊枝葉時，受驚擾的蜂群更發起全面攻擊，還好捕蜂人員防護做得好而未被螫到，在持續網捕與噴灑藥劑後，大部分的虎頭蜂順利「落網」，黑腹虎頭蜂窩成功摘除，該蜂窩直徑達60公分，比預估的大了兩倍。

    縣府委託的業者邱翔專表示，近幾年來平均1年的捕蜂件數約1200至1300件，去年則達1400件，是近幾年新高，今年為止則有800多件，估計全年約1200件，件數雖未增多，但兇惡的黑腹虎頭蜂一般分布在中、高海拔山區，此次卻在低海拔且緊鄰民眾生活圈的市區出現，且蜂巢直徑逾60公分，算是很特殊的情況。

    埔里鎮綜合球場外的籃球場樹上的黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮綜合球場外的籃球場樹上的黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

    捕蜂人搭吊車摘除虎頭蜂窩。（埔里鎮公所提供）

    捕蜂人搭吊車摘除虎頭蜂窩。（埔里鎮公所提供）

    蜂窩中的黑腹虎頭蜂裝了一大桶。（埔里鎮公所提供）

    蜂窩中的黑腹虎頭蜂裝了一大桶。（埔里鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播