埔里「巨大」黑腹虎頭蜂窩摘除 失巢蜂徘徊不去9/18前暫勿靠近

捕蜂人安全摘下黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

2025/09/16 16:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮綜合球場戶外籃球場樹上，驚見黑腹虎頭蜂窩，昨（15日）順利摘除，因蜂窩直徑達60公分，相當於2.5個籃球大，且黑腹虎頭蜂主要分布中、高海拔山區，這次緊鄰民眾生活圈的市區現蹤，頗不尋常。考量失巢虎頭蜂徘徊不去還會傷人，球場和停車場人車管制將持續到18日傍晚。

掛在埔里鎮綜合球場外的籃球場樹上的黑腹虎頭蜂窩，南投縣府農業處昨（15日）下午委託專業捕蜂人前來除，專業捕蜂人穿戴防護衣、頭盔、面罩，搭上吊車吊籃，吊籃一靠近即引起蜂群警戒，鋸除蜂巢周邊枝葉時，受驚擾的蜂群更發起全面攻擊，還好捕蜂人員防護做得好而未被螫到，在持續網捕與噴灑藥劑後，大部分的虎頭蜂順利「落網」，黑腹虎頭蜂窩成功摘除，該蜂窩直徑達60公分，比預估的大了兩倍。

縣府委託的業者邱翔專表示，近幾年來平均1年的捕蜂件數約1200至1300件，去年則達1400件，是近幾年新高，今年為止則有800多件，估計全年約1200件，件數雖未增多，但兇惡的黑腹虎頭蜂一般分布在中、高海拔山區，此次卻在低海拔且緊鄰民眾生活圈的市區出現，且蜂巢直徑逾60公分，算是很特殊的情況。

埔里鎮綜合球場外的籃球場樹上的黑腹虎頭蜂窩，足足有2.5個籃球大。（埔里鎮公所提供）

捕蜂人搭吊車摘除虎頭蜂窩。（埔里鎮公所提供）

蜂窩中的黑腹虎頭蜂裝了一大桶。（埔里鎮公所提供）

