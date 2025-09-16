質疑台師大女足球員被多計畫抽血 吳誠文︰非常要不得

國科會主委吳誠文批評台師大女足抽血的研究案，很多子計畫對同一批隊員抽血，卻未整合、彼此不知道，非常要不得，根本沒必要。（記者吳柏軒攝）

2025/09/16 16:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大教授陳忠慶、女足隊教練周台英執行國科會精準運動科學計畫，並與中央大學、桃園長庚醫院等跨校跨域合作，但卻涉違反人體研究規範，不當逼女足隊員抽血，國科會啟動調查並公布懲處結果，主委吳誠文更痛批，該案為整合型計畫，但相關子計畫對同批女隊員抽血，還宣稱彼此都不知道，｢需要抽這麼多次嗎？｣非常要不得。

國科會今（16日）公布師大女足抽血案調查及懲處結果，涉案者陳忠慶、周台英被停權5年及4年，整合型計畫補助經費追繳，師大追繳246萬多元、中央大學追繳80萬多元，師大同時被罰降低1年國科會計畫管理費2％約900萬元。

而過去外界僅知台師大陳、周2人執行計畫違規，國科會懲處卻包含中央大學，國科會人文處長黃俊儒解釋，該整合型計畫一開始主持人是師大陳忠慶，後續陳以健康因素辭主持人一職，轉由中央大學接任。

但吳誠文指出，整合型計畫是希望跨領域學者合作，大家為同一目標努力，但陳忠慶等人的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，題目非常偉大，但實際上什麼也沒有，平台沒有、衡鑑也沒有，而抽血案爆發後，各單位還撇清關係，什麼都不知道，「這樣有整合嗎？」

吳誠文更痛批，該整合型計畫非常要不得！同一梯的女足隊學生，被不同子計畫抽血，彼此還都不知道，｢需要抽這麼多次血嗎？｣、「有整合嗎？」，不但抽血，還有其他研究，要學生折返跑、交互蹲跳等，都很懷疑其必要性。

吳誠文強調，運動科學從古希臘時代至今幾千年，國科會推動運動科技，並不希望重複使用非常老的過時方法，學研界應把台灣非常強的科技帶入，檢視許多計畫想做的研究，用AI（人工智慧）就可分析出來，不需要抽血，國科會甚至已在鼓勵減少動物實驗，未來體育學領域應把侵入式人體研究降到最低，呼籲運科教授導入AI，也提醒全國學者所提的整合型計畫，未來將被審慎評量，眾人應善用國家寶貴的研究資源。

