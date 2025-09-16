為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    讓「會走路的魚」生生不息 再生魚坊攜手金門高職產學合作

    攀鱸是一種會用鰓蓋「走路」的魚。（記者吳正庭攝）

    攀鱸是一種會用鰓蓋「走路」的魚。（記者吳正庭攝）

    2025/09/16 16:29

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門再生魚坊今天與國立金門高級農工職業學校簽訂「推動金門珍稀原生淡水魚保育及生態復育交流」產學合作備忘錄，雙方將透過技術交流、場域實習與專案參與，攜手培育具備實務操作與生態理念的青年，更為地區生態永續發展紮根。

    長期從事金門原生淡水魚類復育工作的陳光耀，是再生魚坊負責人，是朋友眼中很會「摸魚」的人，對於保育原生淡水魚的執著，讓他的工作幾乎都在「摸魚」；4年前，在烈嶼鄉找到傳說中「離水不死」的攀鱸，這種魚不僅會用鰓蓋「走路」，聽說還會爬樹，攀鱸雖非保育類，但在台灣相關文獻只有2筆「標本」紀錄。

    金門高職校長吳志衍說，再生魚坊在淡水魚保育、復育的成功經驗，對高職養殖科同學是1個很好的實習場域，有助強化學生對原生魚類保育、生態養殖、棲地復育等面向的理解與應用，讓金門生態更好。

    陳光耀說，大鱗梅氏鯿、攀鱸等珍稀原生淡水魚是金門具指標性的原生魚類，復育工作絕非一蹴可及；再生魚坊率先投入對年輕人的培育工作，希望為未來累積經驗，傳承知識，讓保育與復育的使命一棒接一棒。

    陳光耀說，再生魚坊正承接中央有關大鱗梅氏鯿族群動態監測及珍稀原生淡水魚保種計畫、攀鱸復育計畫，相信過去累積豐富的實務經驗，均足以為金門保育資源奠定紮實基礎；與金門高職的合作，是培育在地保育力量的重要起點。

    他說，如於金門發現外來種魚類入侵，或有相關協助事宜，可洽電話：（082）331141、331151#

    復育順利的大鱗梅氏鯿。（記者吳正庭攝）

    復育順利的大鱗梅氏鯿。（記者吳正庭攝）

    陳光耀說，蓋斑鬥魚在金門的戶外已經找不到，目前只有在金門高職養殖池看得到。（記者吳正庭攝）

    陳光耀說，蓋斑鬥魚在金門的戶外已經找不到，目前只有在金門高職養殖池看得到。（記者吳正庭攝）

    金門再生魚坊負責人陳光耀（右）與國立金門高級農工職業學校校長吳志衍（左）共同簽訂「推動金門珍稀原生淡水魚保育及生態復育交流」產學合作備忘錄。（記者吳正庭攝）

    金門再生魚坊負責人陳光耀（右）與國立金門高級農工職業學校校長吳志衍（左）共同簽訂「推動金門珍稀原生淡水魚保育及生態復育交流」產學合作備忘錄。（記者吳正庭攝）

