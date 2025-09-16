鼓山國小實境體驗大卡車視野死角 增強防禦性用路觀念

鼓山國小學童實地體驗大卡車視野死角、內輪差，增強防禦性用路觀念。（記者黃良傑攝）

2025/09/16 16:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕鼓山國小扎根學生交通安全教育，今（16日）與鼓山分局合作，安排大型車入校，讓師生實際體驗大卡車視野死角與內輪差，老師特別安排學生坐進車內體驗，學生們才驚覺「真有視差」。

新濱派出所蔡宗宏所長表示，所謂「視野死角」是指大型車車頭前方或A柱視線死角，或駕駛者無法藉由後視鏡間接看到的視野區域稱作視野死角，「內輪差」則是大型車在轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑會比較小，這前後輪間的差距稱作內輪差，提醒「大型車視野死角及內輪差」防禦及保持安全距離之觀念，以降低此類交通事故發生。

警方透過地面標示與講解，加強學生對大型車危險區域的認識，學習如何與大型車保持安全距離，增強防禦性用路觀念，讓交通安全知識從國小開始就向下扎根。

五年級學生莊廷葦同學表示，真的完全看不到後面的來車，既然知道有這個死角，覺得有大卡車經過，一定會向爸媽提醒，要避開停留大卡車的旁邊。

校長丁崇寶表示，大型車行進時會產生強勁氣流，用路人或機車、腳踏車駕駛應避免與大車並行，以免被捲入，同時也要注意大車內輪差，避免在大車轉彎時靠近，多一分防範、少一分危險。

