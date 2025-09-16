為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    女足抽血案遭懲處終止計畫追回款項 台師大：深切檢討落實改革

    針對台師大女足抽血案，國科會今公布懲處。圖為台師大校門口。（資料照）

    針對台師大女足抽血案，國科會今公布懲處。圖為台師大校門口。（資料照）

    2025/09/16 16:25

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足隊爆發「抽血換學分」案，扯出一連串霸凌及研究倫理問題，遭國科會懲處終止相關計畫，並追繳補助經費246萬等。校方回應，虛心接受也深切檢討，會全力強化研究倫理及學生運動員支持保障機制，並全面配合教育部、國科會及衛福部之檢討與輔導，以最高標準落實制度改革。

    監察院日前已就此案糾正教育部及台師大，相關研究計畫涉及國科會部分，今天也做出包括終止補助該項整合型計畫，追繳計畫補助經費246萬多元，並降低1年管理費比率約900萬元等懲處，而計畫主持人陳忠慶、女足教練周台英各停權5年及4年。

    台師大回應，校方已啟動多項改善措施，並已公開於校方官網，未來持續公開改革進度，接受社會各界共同檢驗，務求徹底改進。

    事實上，在事件爆發之後，校方陸續針對研究倫理、校園霸凌等方面訂出強化措施，並為教師增能，亦對競技系學生提出平衡學生課業與運動的4大措施。

    台師大強調，深知此次事件造成社會關注，亦以誠實面對問題為基礎，強化跨單位協作與監督，力求浴火重生，重建各界信任。而事件所帶來的裂痕，亦需要校內外共同以尊重與包容，理性與平和來修復。

