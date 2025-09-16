為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新中橫修坡整點放行 不見施工挨批「交管唬人」

    省道台21線新中橫公路76K邊坡崩坍，公路局公告15日起展開修坡和整點放行交管，但因機具調度延誤尚未施工，害趕整點通過該路段的民眾，有種被唬的感覺。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/16 16:23

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台21線新中橫公路，受728西南氣流連日暴雨影響，導致水里鄉76K頂崁路段邊坡嚴重崩坍，公路局公告9月15日展開修坡，每整點放行10分鐘，惟地方反映，附近居民已配合交管時間進出，但行經工區卻根本還未施工，質疑交管公告「唬人」，對此，信義工務段回應，係因施工材料、機具仍在調度集結，預計18日就會進場。

    台21線是南投水里鄉前往信義鄉、東埔溫泉區，以及玉山國家公園的重要路線，但受7月連日暴雨影響，導致76K頂崁路段邊坡嚴重崩坍，另在附近的台16線22K地利路段，也有大面積邊坡崩坍，公路局為此公告9月15日進行2路段的修坡工程。

    其中台21線施工至10月17日，台16線因崩坍面積較大，施工至12月31日，期間上午9點至下午5點有交通管制，每整點放行10分鐘，中午12點至下午1點不管制。

    惟有地方民眾反映，修坡公告明確指出15日起施工交管，附近居民也已配合交管時間進出，但這兩天來到工區卻不見施工，也沒交通管制，害得大家近日趕整點通過該路段，卻有種「被唬」的感覺。

    信義工務段回應，台21線、台16線修坡係為一起施作的工程，目前台16線已開工，台21線因尚待施工材料、機具集結，以致稍有延誤，預計18日就會進場施作，期間造成通勤困擾則深感抱歉，還請民眾見諒。

    省道台21線新中橫公路76K邊坡崩坍，公路局公告15日起展開修坡和整點放行交管。（記者劉濱銓攝）

