審計報告指北市酷課APP使用率低 教育局：「課堂工具」115學年度停用

台北市教育局自2021年推出酷課APP，提供親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學等校園服務功能；不過，審計報告點出，部分功能使用率低，不利推動智慧校園。（北市教育局提供）

2025/09/16 16:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局自2021年推出酷課APP，提供親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學等校園服務功能。不過，審計報告指出，部分功能使用率低，且教學搭配使用的「課堂工具」，有4成以上學校點閱次數不到10次，各級學校教師普遍未能善用該APP輔助現場教學。教育局回應，現階段坊間已有多元教學軟體可提供類似服務，115學年度起停止維運「課堂工具」功能。

審計報告指出，系統提供教師用於輔助授課的「課堂工具」，有超過4成學校點閱次數不到10次，顯示各學校教師普遍未能善用該APP功能輔助現場教學；此外，學生、家長使用APP多數只用於請假、成績、缺曠查詢等功能，其餘用「班級聯絡簿」、「回條調查表」、「健康資訊」及「報名系統」等4項功能整體平均點閱率均在5成以下，老師並未經常使用該功能作為溝通管道。

另外，為鼓勵家長一同參與智慧校園，推動後教育局就要求學校鼓勵家長進行親子帳號綁定，但截至2024年10月11日，仍有41所學校親子綁定率未達80%，不利推動智慧校園E化服務。

教育局回應，自106學年度起推動「行動學習 智慧教學」，鼓勵教師使用數位工具活化教學，因此建置「課堂工具」服務，但現階段坊間已有多元教學軟體亦可提供類似服務，將自115學年度起停止維運該服務功能。

教育局說，至於部分功能家長點擊率較低方面，「調查回條」、「健康資訊」及「報名系統」等並非例行事務，依實際需求才會點閱查看；而親子綁定採鼓勵性質，並無強制，少數學校因學籍內含實驗教育機構學生，或有部分經社福單位安置學生，綁定率較低，整體綁定率有近9成。

