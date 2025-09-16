靈鷲山水陸法會愛心贊普傳愛 善心物資助弱勢、獨老

靈鷲山水陸法會16日舉行愛心贊普捐贈典禮，將募集的白米、油等善心物資，捐助桃園及新北市弱勢團體、家庭及獨居長者，由常存法師、桃園市長張善政代表捐贈及受贈。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/16 16:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山水陸法會今（16）日舉行愛心贊普捐贈典禮，今年共募集白米4萬9903斤、食用油3120瓶，幫助桃園3110戶家庭、40個弱勢團體，以及新北市貢寮、平溪、雙溪百位獨居長者，由桃園市長張善政代表受贈並回贈感謝狀。

靈鷲山當家常存法師、桃園講堂監院妙慧法師、張善政率市府團隊、桃園信用合作社理事主席蘇家明、偉盛工業股份有限公司總經理簡寶鋐等人出席見證，現場油米推車及愛心展板，代表來自四方的祝福和愛心，常存法師、張善政共同將油、米道具紙板貼上愛心展板，象徵善行啟動、溫暖傳遞人間。

請繼續往下閱讀...

水陸法會在桃園舉辦超過30年，水陸法會期間也募集善心物資助弱勢，今年募集的愛心物資將幫助桃園、新北市弱勢家庭、團體及獨居長者，其中，受贈的15家教養院、區公所人員代表出席。

常存法師表示，今年愛心贊普以「靈性覺醒、善念傳愛」為福祉，真正的覺醒不只是內在智慧的開啟，而是能轉化為利益眾生的實際行動，非常感恩各界的發心跟響應，因此能募集到這麼多的愛心物資，也感謝桃市府團體長期的協助，將這些愛心物資分配、傳達到需要的人手中。

張善政表示，水陸空大法會年年在桃園舉辦，也為桃園市祈福、加持，市府會好好運用這些善心物資，送到最需要的單位手上，發揮最大的效用。

桃園市長張善政出席靈鷲山水陸法會愛心贊普捐贈典禮，會後與靈鷲山開山住持心道法師會面。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法