促國際生留台就業 教育部辦智慧製造產學座談

促國際生留台就業，教育部今日舉辦智慧製造產學座談會，國際司副司長陳立穎表示，教育部搭建交流平台，促成學校及不同領域企業媒合。（圖由教育部提供）

2025/09/16 16:10

〔記者林曉雲／台北報導〕推動國際生留台就業輔導計畫，教育部今（16）日在東海大學舉辦以「智慧製造」為核心之產學座談會，特別聚焦於工具機械、精密機械與自動化機器人等產業，邀集多家產業、公協會代表以及全國共89所大專校院代表，共同探討產業發展趨勢與國際人才需求，多數企業於會中表達願意提供實習與職缺，盼與學校共同培養並留用國際學生。

教育部國際司副司長陳立穎表示，為協助國際學生規劃未來職涯進路，提升其在台灣的就業機會，教育部今（2025）年陸續辦理一系列有關長照與生技製藥、金屬與機械、旅遊餐飲與航空等領域相關之產學座談會，邀集國內優質企業及學校參與，教育部搭建交流平台，促成學校及不同領域企業媒合。

陳立穎指出，為解決產業中高階技術人才需求，教育部推動「國際生留台就業輔導專業化計畫」邁入第2年，鼓勵學校與優質指標性企業進行產學合作，從教學現場培育符合企業所需人才，透過經驗交流與分享，促成人才培育與留用。

台灣工具機暨零組件工業同業公會及自動化機器人協會等單位則表達，產業目前缺工的實際情形，企業對於跨文化背景與創新思維人才的需求日益增加，國際學生具備專業技能、國際視野與多語優勢，是產業布局未來的重要人才來源。

陳立穎表示，教育部亦邀請勞動部勞動力發展署、內政部移民署針對僑外生留台評點制、工作許可及居留規定進行說明，協助學校與企業瞭解僑外生留用相關規定，共同推動國際人才的培育與留用。

座談除了安排相關產業簡報分享外，亦進行「分桌交流」與「人才需求媒合」，多所學校代表分享課程設計與產學合作經驗，企業則提出用人需求，藉由實務技能導入課程，設計符合產業需要的實習計畫，讓學生在學習過程中即能接軌職場。

促國際生留台就業，教育部今日舉辦智慧製造產學座談會。（圖由教育部提供）

