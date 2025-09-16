國科會全面清查體育學領域研究計畫 涉血液樣本共97件

台師大女足抽血案爆發後，國科會啟動調查，也同時全面清查體育學領域研究計畫，有97案涉及人體血液樣本，已送教育部及衛福部後續查核有無違規。（記者吳柏軒攝）

2025/09/16 15:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊被逼抽血換畢業學分，違反人體研究相關規範，學生簡奇陞摘下墨鏡，具名指控過程，引發社會輿論關注，事涉國科會精準運動科學研究整合型計畫，國科會今（16日）公布調查及懲處，也同時全面清查體育學領域涉及人體試驗及研究案，293件相關計畫中，共有97案涉及血液樣本，已送教育部及衛福部後續調查。

國科會人文及社會科學研究發展處長黃俊儒表示，經查111到114年補助的體育學領域計畫614件，其中293件（約48％）涉及人體試驗或人體研究（不限抽血），而實驗研究設計有涉及血液樣本者共97件，因人體研究倫理審查的主管機關是教育部（主管大學）與衛福部（主管醫院），已將97件轉交查核，後續視審議結果續處。

國科會也反省內部規範，黃俊儒說，經女足抽血案事件，重新檢視國科會相關管理機制，新訂「研究人員學術倫理守則」，內容包含：優先維護公眾福祉、不濫用權勢牟利、消除歧視與偏見、反對學術壟斷並避免利益衝突、確保經費正當運用與研究效益等，並在今日已發函各單位，盼學術專業社群更成熟、具公共責任，形塑良好學研環境。

同時，國科會也修正學術倫理案件處理及審議要點，研議提高罰則，新增違反者停權期間禁止擔任審查人，大規模、重複違反者、影響國際聲譽或造成嚴重社會觀感等，皆加重處分，停權至少5年並追回補助及獎勵，更新增課責學校及機關責任，包含得終止補助、追回或扣除經費、減少研究獎勵、降低管理費補助等。

國科會主委吳誠文遺憾，台師大女足案去年11月28日經立委揭露，啟動調查程序，但過了半年時間，因相信學校，而未能及時了解事情嚴重性，沒想到牽扯這麼多學生，如今已跟師大校長吳正己溝通，彼此認同需藉此重塑學術倫理，吳校長也積極補救，國科會也檢視跟不上時代的規範，重申台灣走向民主化典範，人權保障等社會文化制度也要跟得上，呼籲學術圈修改早期規範，避免跟民主國家形象格格不入。

