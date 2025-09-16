為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄上百艘報廢遠洋漁船待拆解 2公會爭取興達海基建臨時拆船廠

    高雄有上百艘報廢遠洋漁船待拆解，目前分別泊靠在前鎮和興達漁港。（記者蘇福男攝）

    高雄有上百艘報廢遠洋漁船待拆解，目前分別泊靠在前鎮和興達漁港。（記者蘇福男攝）

    2025/09/16 16:13

    〔記者蘇福男／高雄報導〕漁業署推動遠洋漁船減船計畫，加速汰除老舊遠洋漁船，高雄有上百艘報廢遠洋漁船待拆解，目前分別泊靠在前鎮和興達漁港，台灣區遠洋鮪延繩釣和遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業兩公會希望能在興達港興達海基公司重件碼頭興建臨時拆船廠，但涉及興達海基用途變更，目前農業部正報請行政院同意。

    居間協調此事的立委邱志偉指出，高雄報廢的遠洋漁船目前約有20多艘暫時移置興達港，另上百艘停放在前鎮漁港，興達漁港的遠洋漁船因停放時間過久，其中一艘已進水翻覆，拆解工程亟需加速進行，而前鎮漁港周邊因環保及噪音問題，拆解漁船量能縮減，因此也研議一併移至興達港進行拆船作業。

    台灣區遠洋鮪延繩釣和遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業兩公會屬意興達海基重件碼頭興建臨時拆船廠，邱志偉表示，當初能源署推風力發電政策時，在興達港劃設能源專區，且經行政院核定，興達海基即位於「高雄海洋科技產業創新專區計畫」海洋工程區，原本是以發展離岸風電水下基礎製造基地為目的，目前正在進行轉型規劃，原本暫置水下基礎的重件碼頭目前閒置，但興達海基母公司中鋼公司預計明年11月針對全區有重新規劃，因此場地僅剩約1年的使用時間。

    邱志偉說，興達海基若要納入漁船拆解用途，將涉及用途變更，他請能源署針對興達海基的租用土地轉租用於拆船廠使用事宜，報請經濟部核定，並請經濟部與農業部加強協商，達成共識後再報請行政院核定，後續拆船工作才能加速推動，目前農業部正報請行政院同意。

    另針對在興達港設置臨時拆船廠的準備工作，邱志偉也請漁業署和高市府海洋局在地方辦理說明會，說明未來的工程規劃，加強與在地民眾及漁民溝通。

    興達海基公司重件碼頭興建臨時拆船廠，涉及用途變更，農業部正報請行政院同意。（記者蘇福男攝）

    興達海基公司重件碼頭興建臨時拆船廠，涉及用途變更，農業部正報請行政院同意。（記者蘇福男攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播