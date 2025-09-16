高雄上百艘報廢遠洋漁船待拆解 2公會爭取興達海基建臨時拆船廠

高雄有上百艘報廢遠洋漁船待拆解，目前分別泊靠在前鎮和興達漁港。（記者蘇福男攝）

2025/09/16 16:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕漁業署推動遠洋漁船減船計畫，加速汰除老舊遠洋漁船，高雄有上百艘報廢遠洋漁船待拆解，目前分別泊靠在前鎮和興達漁港，台灣區遠洋鮪延繩釣和遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業兩公會希望能在興達港興達海基公司重件碼頭興建臨時拆船廠，但涉及興達海基用途變更，目前農業部正報請行政院同意。

居間協調此事的立委邱志偉指出，高雄報廢的遠洋漁船目前約有20多艘暫時移置興達港，另上百艘停放在前鎮漁港，興達漁港的遠洋漁船因停放時間過久，其中一艘已進水翻覆，拆解工程亟需加速進行，而前鎮漁港周邊因環保及噪音問題，拆解漁船量能縮減，因此也研議一併移至興達港進行拆船作業。

請繼續往下閱讀...

台灣區遠洋鮪延繩釣和遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業兩公會屬意興達海基重件碼頭興建臨時拆船廠，邱志偉表示，當初能源署推風力發電政策時，在興達港劃設能源專區，且經行政院核定，興達海基即位於「高雄海洋科技產業創新專區計畫」海洋工程區，原本是以發展離岸風電水下基礎製造基地為目的，目前正在進行轉型規劃，原本暫置水下基礎的重件碼頭目前閒置，但興達海基母公司中鋼公司預計明年11月針對全區有重新規劃，因此場地僅剩約1年的使用時間。

邱志偉說，興達海基若要納入漁船拆解用途，將涉及用途變更，他請能源署針對興達海基的租用土地轉租用於拆船廠使用事宜，報請經濟部核定，並請經濟部與農業部加強協商，達成共識後再報請行政院核定，後續拆船工作才能加速推動，目前農業部正報請行政院同意。

另針對在興達港設置臨時拆船廠的準備工作，邱志偉也請漁業署和高市府海洋局在地方辦理說明會，說明未來的工程規劃，加強與在地民眾及漁民溝通。

興達海基公司重件碼頭興建臨時拆船廠，涉及用途變更，農業部正報請行政院同意。（記者蘇福男攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法