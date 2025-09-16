為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    卓越特教表揚 鄭英耀形容特教老師像「超人」

    卓越特殊教育人員今天在台南舉行頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

    卓越特殊教育人員今天在台南舉行頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/16 16:03

    〔記者洪瑞琴/台南報導〕教育部「卓越特殊教育人員表揚典禮」今（16）日在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重舉行。教育部長鄭英耀、台南市長黃偉哲出席祝賀，全國共有57名特教相關人員獲獎，近200名師長與家長到場見證。

    鄭英耀以「超人」形容特教老師，因為他們要衝、要接電話、要跑教室，雖然不是真的超人，但他們的奔波努力付出令人感動。

    今年獲獎者涵蓋各級學校與教育行政單位，包括大專校院4人、特教學校5人、高中職10人、國中小及幼兒園36人，以及行政人員2人。對象不僅是特教教師，也有普通班教師、特教助理員與輔導人員。教育部以「心懷熱忱耕特教 夢想開花耀生輝」為主題，表彰他們長年深耕特教，陪伴學生綻放潛能。

    鄭英耀致詞指出，教育部正推動特殊教育政策革新，包括逐年調降特教班生師比，預計增聘2550名特教教師，並以獎勵金補助地方進用正式特教教師；同時將於4年內增置1600名月薪制助理員，並建立時薪制助理員久任加給制度。此外，長達30多年未調整的「特教職務加給」也在爭取下獲行政院核定，自明（2026）年2月起由每月1800元調升至2800元。

    獲獎者故事動人，澎湖馬公國小特教老師陳婉忻長年服務偏鄉與離島，研發教材《樂擊打怪教戰手冊》，將資源帶入基層；新北景新國小楊博如老師，本身為聽障者，以自身經驗同理學生，陪伴突破限制；台南崇明國中陳如凡老師推動情緒及行為問題支援團隊，協助學生適應校園；桃園高中張芷榕老師致力融合教育，並以手語倡議平權；輔仁大學輔導員劉大文強調「理解與接納是改變的起點」，陪伴學生走過大學適應期；臺北特教學校助理員林細澤服務31年，不斷精進專業，將照護化為珍貴教育回憶。

    鄭英耀強調，每位特教人員都是孩子的「引路人」，在教育現場用專業與愛心讓夢想開花，教育部也將持續完善支持系統，讓特殊教育成為更多孩子生命中的光。

    教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    教育部長鄭英耀（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

