    首頁　>　生活

    獨家》北市兒少性騷案連環爆 補習班負責人露生殖器、家教偷拍學生、在圖書館偷拍小孩⋯⋯

    根據CRC聯合國兒童權益公約網站，台北市自8月至今公布3起性騷兒少案例。除了補習班負責人與學生獨處時強制擁抱、露生殖器等，還有家教偷拍學生大腿與內褲。另外，也有行為人在圖書館持手機伸進兒童雙腿拍攝。（翻攝自CRC聯合國兒童權益公約網站）

    根據CRC聯合國兒童權益公約網站，台北市自8月至今公布3起性騷兒少案例。除了補習班負責人與學生獨處時強制擁抱、露生殖器等，還有家教偷拍學生大腿與內褲。另外，也有行為人在圖書館持手機伸進兒童雙腿拍攝。（翻攝自CRC聯合國兒童權益公約網站）

    2025/09/16 16:05

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據CRC聯合國兒童權益公約網站，台北市自8月至今公布3起性騷兒少案例。除了補習班負責人與學生獨處時強制擁抱、露生殖器等，還有家教偷拍學生大腿與內褲；另外，也有行為人在圖書館持手機伸進兒童雙腿拍攝。

    台北市文山區奧德斯丁補習班負責人陳正育，於今年4、5月與學生單獨相處，並趁學生防備不及時，親吻學生嘴、摸學生臀部、強抱學生、露生殖器等。因違反《兒少法》其他對待或利用兒少犯罪或不正當行為，由台北市社會局於公布該負責人姓名。

    教育局表示，本月10日處分陳正育終身不得擔任補習班人員，也因為他是補習班負責人，依短期補習班設立及管理準則第36條之規定，同日處以該補習班廢止立案處分，並已同步轉知北市各級學校。

    陳正育表示，一切都是誤會，只有學生一方說法，而學生家長原本要告他，他卻不知申訴管道等，也說平時對學生的相處方式較為嚴厲。

    此外，去年8、9月，台北還有一名家教楊曜瑋在學生家中授課時，偷拍至少兩位女學生內褲與大腿內側。去年11月，他將手持行車紀錄器開啟並放在膝蓋位置，拍攝9名少女裙底，案情經檢察官提起公訴；另游崧富則是在去年9月於台北市圖書館，持手機伸入孩童兩腿中間朝上拍攝，經法院判決拍攝兒少性影像罪。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    熱門推播