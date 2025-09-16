大湖農工慶百週年 邀三代同堂、夫妻檔校友回娘家

國立大湖農工百週年校慶，在大湖鄉重要路口設置宣傳廣告，廣邀校友回娘家。（圖由大湖農工提供）

2025/09/16 15:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立大湖農工今年創校100週年，11月8日將舉辦百週年慶祝大會、園遊會等活動，並結合大湖鄉聯合運動會，校方發出「我們都是湖農人」召集令，除廣邀校友回娘家，更希望三代同堂及夫妻檔校友能重返校園，一起回憶當時求學的種種，以及一代又一代湖農人的青春印記。

大湖農工創校100年，畢業校友多達2萬多人，在各行各業嶄露頭角，校方將於11月8日舉行創校百週年慶祝大會，規劃有傑出校友演講及座談、教學成果展、園遊會、大湖鄉聯合運動會、校友回娘家（餐會）、園遊會等活動熱鬧慶祝。

請繼續往下閱讀...

校方也發出「我們都是湖農人」召集令，除邀請歷屆校友回娘家，也希望家中有「阿公、爸爸、孩子」，或是「阿婆、媽媽、孫女」三代都曾在大湖農工求學返回校園，跨世代見證母校成長。此外，也邀請夫妻檔校友，來一趟浪漫校園之旅，10月20日報名截止，相關訊息可上大湖農工臉書及百週年校慶網站查詢。

大湖農工於1925年4月創校，原名「大湖農業補習學校」，招收第1屆新生借大湖國小正式上課。1932年改為改為大湖農蠶專修學校。1945年台灣光復後，改為「大湖中級職業補習學校」，借用新竹縣農會大湖蠶絲廠上課。1947年9月改為「新竹縣立大湖初級蠶絲職業學校」。1948年11月遷至現址，後經改制、增科等歷程，於1970年，為配合經濟建設需要增辦工科，並設機工及電工兩科，同時改為「台灣省立大湖高級農工職業學校」。

國立大湖農工創校已100週年，圖為湖農的外觀。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法