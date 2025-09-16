為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    米塔颱風將生成！最新路徑出爐「這3天」將影響台灣

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天（17日）擦過呂宋島東岸陸地，週四（18）進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天（17日）擦過呂宋島東岸陸地，週四（18）進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/09/16 15:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東南方99W已增強為熱帶低壓，且持續增強，預計後天可能形成今年第17號颱風「米塔」（Mitag，密克羅尼西亞命名），氣象署預告，週四至週六（18日至20日）台灣將受到外圍環流影響，多地有局部性大雨發生機率，提醒民眾注意。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天（17日）擦過呂宋島東岸陸地，週四（18）進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動，週五（19）從台灣西南外海通過時，南部、花東地區天氣不穩定，沿海風浪稍大，其餘地區午後雷陣雨機率也會增加，如有安排戶外活動，請多注意天氣變化。

    氣象署今日下午更新最新颱風路徑圖，並提醒民眾，18日至20日受外圍環流影響，易有短延時強降雨。

    氣象署表示，18日、19日東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

    19日中部地區有局部短暫陣雨或雷雨；20日南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

    氣象署今日下午更新最新颱風路徑圖，並提醒民眾，18日至20日受外圍環流影響，易有短延時強降雨。（取自中央氣象署）

    氣象署今日下午更新最新颱風路徑圖，並提醒民眾，18日至20日受外圍環流影響，易有短延時強降雨。（取自中央氣象署）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播