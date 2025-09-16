米塔颱風將生成！最新路徑出爐「這3天」將影響台灣

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天（17日）擦過呂宋島東岸陸地，週四（18）進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/09/16 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東南方99W已增強為熱帶低壓，且持續增強，預計後天可能形成今年第17號颱風「米塔」（Mitag，密克羅尼西亞命名），氣象署預告，週四至週六（18日至20日）台灣將受到外圍環流影響，多地有局部性大雨發生機率，提醒民眾注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午發文指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天（17日）擦過呂宋島東岸陸地，週四（18）進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動，週五（19）從台灣西南外海通過時，南部、花東地區天氣不穩定，沿海風浪稍大，其餘地區午後雷陣雨機率也會增加，如有安排戶外活動，請多注意天氣變化。

氣象署今日下午更新最新颱風路徑圖，並提醒民眾，18日至20日受外圍環流影響，易有短延時強降雨。

氣象署表示，18日、19日東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

19日中部地區有局部短暫陣雨或雷雨；20日南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署今日下午更新最新颱風路徑圖，並提醒民眾，18日至20日受外圍環流影響，易有短延時強降雨。（取自中央氣象署）

