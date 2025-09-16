露營熱潮退燒？他見破萬裝備免費送 內行人點破「1關鍵」

網友指出，露營店家紛紛倒閉，甚至有人把破萬裝備免費送出。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/16 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾風靡全台的露營風潮，似乎出現降溫跡象。有網友觀察到，不僅販售露營用品的店面逐漸減少，許多愛露營的人也開始拋售裝備，讓原PO好奇直呼，「現在是露營退坑潮嗎？」貼文曝光，引發不少內行網友共鳴。

網友在社群平台Threads分享，近期露營市場似乎吹起退潮風，發現附近的露營用品店一間接一間關門，而臉書社團裡的二手露營裝備，即使將商品刊登五天仍乏人問津。原PO無奈表示，當初砸了好幾萬元入手的裝備，如今只能隨便送人，忍不住發問，「現在是露營退坑潮？」

貼文曝光後，引起許多網友討論，「自從發現山林裡的露營區，裡面民生用水的排水幾乎都是直接排入溪流的，然後大家還是在溪邊一邊玩水，除了傷害山林，還覺得有一點噁心，後面根本就不喜歡去了」、「營地太貴了，都在貢盤仔，10年前600元就有水電加公用乾淨廁所，你現在谷歌看看，隨便一帳多少錢……」、「我同事前幾年也瘋狂在露營，現在完全沒在露，都出國玩。」、「日月潭某露營區沒廁所、沒水沒洗臉盆，只是一個車殼的露營車，一個晚上收費4000元，是因為我窮嗎？」。

