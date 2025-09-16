為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    露營熱潮退燒？他見破萬裝備免費送 內行人點破「1關鍵」

    網友指出，露營店家紛紛倒閉，甚至有人把破萬裝備免費送出。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    網友指出，露營店家紛紛倒閉，甚至有人把破萬裝備免費送出。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/09/16 17:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾風靡全台的露營風潮，似乎出現降溫跡象。有網友觀察到，不僅販售露營用品的店面逐漸減少，許多愛露營的人也開始拋售裝備，讓原PO好奇直呼，「現在是露營退坑潮嗎？」貼文曝光，引發不少內行網友共鳴。

    網友在社群平台Threads分享，近期露營市場似乎吹起退潮風，發現附近的露營用品店一間接一間關門，而臉書社團裡的二手露營裝備，即使將商品刊登五天仍乏人問津。原PO無奈表示，當初砸了好幾萬元入手的裝備，如今只能隨便送人，忍不住發問，「現在是露營退坑潮？」

    貼文曝光後，引起許多網友討論，「自從發現山林裡的露營區，裡面民生用水的排水幾乎都是直接排入溪流的，然後大家還是在溪邊一邊玩水，除了傷害山林，還覺得有一點噁心，後面根本就不喜歡去了」、「營地太貴了，都在貢盤仔，10年前600元就有水電加公用乾淨廁所，你現在谷歌看看，隨便一帳多少錢……」、「我同事前幾年也瘋狂在露營，現在完全沒在露，都出國玩。」、「日月潭某露營區沒廁所、沒水沒洗臉盆，只是一個車殼的露營車，一個晚上收費4000元，是因為我窮嗎？」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播