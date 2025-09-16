教師節大放送 盧秀燕宣布敬師禮券加碼至千元4.3萬教育人員受惠

盧秀燕宣佈今年加碼敬師禮券，從原本600元提高至1千元，台中市所轄高中職以下公私立教職員工全適用，並擴大補助範圍。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/16 15:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕教師節將至，台中市長盧秀燕今天宣佈，今年加碼敬師禮券，從原本600元提高至1千元，台中市所轄高中職以下公私立教職員工全適用，並擴大補助範圍至同國立高中職以下學校職員及中央委託辦理之非營利幼兒園、職場教保服務中心也全面納入，總計發放人數為4萬3762人，盼教育工作者感受到市府的感謝。

盧秀燕今天在市政會議指出，台中市政府敬師禮券制度在前（2023）年及去（2024）年皆發放600元禮券，今年提升至1千元，擴大發放範圍，其針對國立學校，教育部僅提供教師敬師禮券，但市府也特別補助校內職員工，確保所有在台中市境內教育崗位上的人員都能獲得。

另為支持教師專業成長，盧秀燕說，市府積極推動各項創新措施，包括全國首創的閱讀輔導團與多元學習社群，同時也率先推出市籍教師海外進修計畫，回國後將所學經驗回饋現場。

教育局長蔣偉民今日也於專案報告中說明面對後疫情與AI時代的挑戰，教育局以「轉化」為核心策略積極推動教師支持系統，建立兼具專業與創新的輔導網絡，全市組織超過20個地方輔導團、逾400位專業團員，引領課程發展與教學革新，並首創閱讀教育輔導團，也說明外師人數已提升至256人，達成「校校有外師」的目標，也首創績優教師全時進修計畫，至今已有32位教師赴國內外研究。

