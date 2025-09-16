日幣真假徒手就能驗？網友實測驚呼：背後暗藏小細節

日幣不僅有獨特材質讓鈔票四角翹起，還有多達11道防偽設計。示意圖。（彭博）

2025/09/16 16:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人最愛赴日旅遊，但你可知道日本鈔票其實藏有「徒手就能驗真偽」的小秘訣嗎？一名網友分享，只要將日幣平放在手掌上，若是真鈔，4個角就會自然翹起，讓原PO驚呼「第一次知道！」貼文曝光立刻掀起熱議，這背後其實是日幣的特殊紙材有關。

網友在社群平台Threads分享一段影片，只見將一張日幣平放在手掌中，用不了多久，鈔票4角竟會自動翹起，讓一旁友人驚呼連連，原PO也不禁直呼，「好扯，把日幣放在手上就可以知道是不是真鈔」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，引起眾多網友討論，「結論是！日圓是用柴魚做的」、「這就是日本人的堅持，看過眾多日本影片的都知道，不管什麼放到手上都要翹起來，就算是日幣也是如此」、「所以這是日本人習慣紙鈔放錢包都不會折的原因嗎？」、「因為手心有溫度和濕氣，日本的鈔票材質是能吸水膨脹的和紙。接觸手心的一面吸了水氣、纖維膨脹，兩面不均衡，就會往外側自然彎曲」。

除了會在手上自動「翹角」這個有趣特徵，日本紙幣本身也設有多重防偽設計，因此被認為相當難以仿造。根據《日本銀行》網站介紹，以1萬元紙鈔為例，就內建多達11道防偽關卡，包括浮水印、超精密畫線、凹版印刷、全息影像、透光條紋、隱藏圖案、珠光油墨、微型文字、特殊發光油墨，以及深凹版技術等，可說是滴水不漏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法