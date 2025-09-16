為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台師大女足抽血案 國科會細查陳、周2人共28案運用血液研究

    國科會公布台師大女足抽血案調查及懲處結果，計畫主持人陳忠慶、女足教練周台英自任教以來涉及運用血液樣本28件，但違反研究及學術倫理，重懲追繳全部計畫補助及停權。（記者吳柏軒攝）

    2025/09/16 15:29

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足抽血換學分案爆發後，國科會經過逾半年調查，今（16日）公布懲處結果，並細究計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英2人自任教以來，共涉及運用血液樣本計畫28件，以及近10年的期刊論文，發現2人犯下研究倫理及學術倫理等，包含內容不實與未知情同意等，2人分別被停權處分。

    台師大教授陳忠慶主持「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫，但爆發女足教練周台英未經女隊員同意，就不當抽血研究，違反研究及學術倫理，今國科會公布懲處，追繳計畫主持費，師大追繳246萬多元，同計畫的中央大學追繳80萬多元。

    國科會人文處長黃俊儒表示，也細查該整合型計畫各類違規情形，包含陳忠慶、周台英2人自任教以來，涉及運用血液樣本計畫28件，以及近10年發表的期刊論文，經審議結果認定，該計畫未能實質整合降低風險，研究計畫各自收案，讓女足隊員被多次受測；計畫內容與實際執行不一致，不符合知情同意程序，未揭露教練與球員權力不對等關係；重複發生督導不周等。

    黃俊儒也說，學術倫理方面，陳、周2人也違反規定，有造假、虛構資料等，包含子計畫未完成卻聲稱已提出申請，110年論文跟108年計畫內容不同，卻使用相同IRB（人體研究倫理審查委員會）核准文件，稱已取得研究對象或受試者知情同意，但同意書沒有事先簽署。

    黃俊儒說，最後國科會按照補助專題研究計畫作業要點，終止補助衡鑑平台整合型計畫，追繳計畫補助經費，包含管理費及研究主持費，師大加中央共326萬多元，並降低師大全校執行國科會計畫的管理費補助比率2％約900萬元。陳、周分別處以停權5年及4年，並在官網公開，且停權期間不得申請及執行各項補助及獎勵案。

