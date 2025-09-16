為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣首座！2到3歲幼童量身打造學習園區 羅東幼幼專班開課

    羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天開班上課。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天開班上課。（圖由羅東鎮公所提供）

    2025/09/16 15:14

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮立幼兒園全新的幼幼專班，今天（16日）開班上課，開設6班共96名員額已經爆滿。鎮長吳秋齡說，羅東幼幼專班配備明亮教室、安全教具及多元課程，提供幼兒在探索中學習、遊戲中成長，協助他們在學習之路奠定堅實基礎。

    羅東鎮立幼兒園幼幼專班園舍斥資近9000萬元新建，今年7月竣工，標榜全縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區，新園舍導入無障礙概念，採用防滑耐衝擊建材，避免銳角設計，維持幼童活動安全。

    羅東鎮立幼兒園招收2到5歲小朋友，幼幼專班則是2到3歲幼童專屬園地，專班園舍啟用後受到家長青睞，釋出的96名員額很快就額滿，今天開班上課，吳秋齡偕同家長體驗全新的學習環境。

    吳秋齡說，2到3歲是幼兒身心發展關鍵期，羅東幼幼專班提供小朋友安全成長環境，期待這裡成為溫暖的教育基地，讓家長無後顧之憂，孩子在此快樂學習及成長茁壯。

    羅東幼幼專班園舍是一層樓建築，占地超過1300坪，規劃8間教室，每間可容納16名學生，最大收容量128人，今年先開6班，明年將視招生情況評估是否增班。

    羅東鎮幼幼專班標榜宜蘭縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮幼幼專班標榜宜蘭縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮幼幼專班提供幼兒在探索中學習、遊戲中成長（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮幼幼專班提供幼兒在探索中學習、遊戲中成長（圖由羅東鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播