宜縣首座！2到3歲幼童量身打造學習園區 羅東幼幼專班開課

羅東鎮立幼兒園幼幼專班今天開班上課。（圖由羅東鎮公所提供）

2025/09/16 15:14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮立幼兒園全新的幼幼專班，今天（16日）開班上課，開設6班共96名員額已經爆滿。鎮長吳秋齡說，羅東幼幼專班配備明亮教室、安全教具及多元課程，提供幼兒在探索中學習、遊戲中成長，協助他們在學習之路奠定堅實基礎。

羅東鎮立幼兒園幼幼專班園舍斥資近9000萬元新建，今年7月竣工，標榜全縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區，新園舍導入無障礙概念，採用防滑耐衝擊建材，避免銳角設計，維持幼童活動安全。

請繼續往下閱讀...

羅東鎮立幼兒園招收2到5歲小朋友，幼幼專班則是2到3歲幼童專屬園地，專班園舍啟用後受到家長青睞，釋出的96名員額很快就額滿，今天開班上課，吳秋齡偕同家長體驗全新的學習環境。

吳秋齡說，2到3歲是幼兒身心發展關鍵期，羅東幼幼專班提供小朋友安全成長環境，期待這裡成為溫暖的教育基地，讓家長無後顧之憂，孩子在此快樂學習及成長茁壯。

羅東幼幼專班園舍是一層樓建築，占地超過1300坪，規劃8間教室，每間可容納16名學生，最大收容量128人，今年先開6班，明年將視招生情況評估是否增班。

羅東鎮幼幼專班標榜宜蘭縣第一座為2到3歲小朋友量身打造的學習園區。（圖由羅東鎮公所提供）

羅東鎮幼幼專班提供幼兒在探索中學習、遊戲中成長（圖由羅東鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法