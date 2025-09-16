普度拜完好兄弟 新北宮廟供品由14個社福中心轉贈弱勢家庭

社會局指出，祭祀好兄弟的供品，以泡麵、沙丁魚罐頭和調理包最受弱勢家庭歡迎。（記者翁聿煌攝）

2025/09/16 15:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月各宮廟基於傳統和民俗，均於中元節前後廣開普度，超拔幽冥，祈求陰陽兩利、四時無災、八節有慶，許多宮廟為響應新北市好日子愛心大平台，於普度後將十方善信供品捐贈予社會局實物銀行，再由14個社福中心轉贈給服務中的弱勢家庭，社工說，弱勢家庭最喜歡泡麵、沙丁魚罐頭和調理包等即沖即食品，最怕拿到白米、麵條和米粉。

土城社福中心主任林沂儒表示，轄內德安宮在普度前還詢問，一般案家最喜歡收到什麼物資？好據以準備普度供品後捐贈，社工依據多年分送物資的經驗，得出前三名依序為碗裝泡麵、鯖魚罐頭和調理包，可能跟使用上方便有關。

社會局實物銀行小組督導許紋婷表示，農曆七月是國人最有人情味的祭祀習俗，既要慎宗追遠，祭拜陰間的好兄弟，又可以把祭祀後的豐盛供品及實物，分贈給弱勢家庭食用和保平安，因此一些宮廟的主事者會向社工打聽，弱勢家庭最喜歡什麼物資？

許紋諪表示，在中元節過後，許多宮廟都捐贈大量的白米、麵條、米粉、沙拉油、醬油、泡麵等民生物資，也有宮廟提供給善信拜拜用的禮盒、澎湃包，信徒在拜拜後會委由宮廟轉贈給社會局或社福機構，這些禮盒由各式魚、肉、花生、花瓜等罐頭組合而成，社會局會分送到14個社福中心和29個區公所的實物銀行各分行，再由社工轉送給案家。

