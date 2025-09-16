台南新增「五星級旅館」版圖 最快年底3間新飯店開幕

安平福爾摩沙遊艇酒店16日舉辦五星級旅館認證發布會。（記者王姝琇攝）

2025/09/16 14:53

〔記者王姝琇／台南報導〕福爾摩沙遊艇酒店正式通過交通部觀光署「五星級旅館」認證，為台南市首家BOT五星飯店。台南光觀業蓬勃發展，最快年底前將有福泰集團（原大億麗緻）、逸點亦旅度假村、久峰國際等3間旅宿加入台南旅遊市場！

觀旅局長林國華表示，福爾摩沙遊艇酒店2022年正式加入觀光市場行列，即以在地文化為核心，積極推動台南特色旅遊，隨即獲得民間參與公共建設金擘獎，能夠獲得該獎項相當不容易；2024年更成為總統就職國宴指定場地，近日再獲「五星級旅館」認證，更攜手國際知名IP「笑笑羊」舉辦主題活動，結合在地特色與國際元素，展現台南多元豐富的觀光魅力。

林國華提及，自市長黃偉哲上任，2018年台南旅宿業統計直接營收為67.7億元，去年底增加至113億元，大幅成長逾6成，象徵台南整體觀光旅宿業蓬勃發展，也讓投資者看見台南的觀光商機，今年底前將會再有3間飯店加入，增加約1000間客房。目前台南市星級旅館共計9家，包含五星級的遠東香格里拉、大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店及福爾摩沙遊艇酒店。

福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥表示，2025年對酒店意義非凡，不僅通過五星級認證與國際IP展開聯名合作，曾在國宴登場的「春梅排骨」亦入選「台南好禮60大特色伴手禮」，這道老菜彌新的經典料理，展現酒店傳承台灣美味與文化的用心。

安平福爾摩沙遊艇酒店獲得五星級旅館認證。（記者王姝琇攝）

安平福爾摩沙遊艇酒店為台南市首家BOT五星級旅館。（記者王姝琇攝）

