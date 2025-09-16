深夜偏激文被炎上！雪坊優格小編爆料︰神智不清的創辦人亂發

雪坊優格臉書粉專小編爆料是，品牌創辦人之一在未經許可的情況，私自發送劈頭直言「網軍都走光了嗎？」的文章。（圖擷取自「SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格」臉書粉專）

2025/09/16 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來爭議不斷、引發大批消費者抵制的優格品牌「雪坊優格」，今（16）日凌晨突然在臉書粉專發布1篇語氣輕佻、用詞偏激的貼文，隨即被各界譴責，也讓炎上風波持續延燒。雪坊優格臉書粉專小編除了再次發文致歉，還爆料是品牌創辦人之一在未經許可且神智不清的情況下，私自發布內文不妥的文章。

據了解，雪坊優格的臉書粉專於16日凌晨，發布1篇劈頭直言「網軍都走光了嗎？」的文章，內文除了試圖以語氣輕佻，來淡化該品牌近期引發炎上爭議，還使用「很笨、很傻、很白癡」等來形容詞來描述旗下的工作人員，「只不過我們一直都是實實在在、腳踏實地的在做事，在產品上從來都沒有欺騙過大家，這你們明白的。」

該文一出，再度引發大批消費者與網友怒火，紛紛留言砲轟雪坊優格毫無悔意、蓄意推卸責任，公關危機處理能力嚴重堪憂。隨著事件在網上發酵，雪坊優格緊急將該文刪除，同時再度發表一篇正式的道歉聲明，還強調正持續的反省和檢討，「關於引發社會爭議與觀感不佳的這件事，還是要跟大家再說一次對不起，我們錯了。」

另外，雪坊優格的粉專小編在留言區透露，發布「網軍都走光了嗎？」文章的人，其實是品牌創辦人之一在，他在「身心完全崩潰」且「神智不清」的情況下，未經公司其他人的允許，就私下發布那篇文章，「他所說的網軍是近期假帳號、AI機器人重複留言、以及一直打電話進來客服謾罵的不明人士。真的是很抱歉。」

網友們則吐槽，「假道歉真抹黑」、「夢迴鮭魚1450」、「被退費退到崩潰」、「史上最糟公關處理」、「可以改名雪崩優格了」、「還以為是戰狼小粉紅咧」、「消費者叫不明人士，笑死」、「禾餘麥酒︰我終於有接班人了」、「不是說生意變好？賺太多的崩潰嗎？」、「所以小編現在是在切割老闆嗎？」、「創辦人身心崩潰神智不清，這樣的食品控管會好嗎？」、「這怎麼看起來不是小編在切割，而是創辦人之間互相割」。

據了解，雪坊優格的臉書粉專於16日凌晨，發布一篇劈頭直言「網軍都走光了嗎？」的文章。（圖擷取自「SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格」臉書粉專）

