    首頁　>　生活

    新北8教師獲教育部卓越特殊教育人員獎 展現融合教育成果

    新北市8位教師榮獲教育部卓越特殊教育人員獎項。（教育局提供）

    2025/09/16 14:59

    〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部今（16日）舉辦「114年度卓越特殊教育人員」頒獎典禮，表揚長期投入特殊教育、默默耕耘的教育人員。全國57位教師脫穎而出，其中新北市共有8位教師獲獎，從國小到高中職皆有傑出表現，展現新北在融合教育上的深耕成果。

    此次新北獲獎的教師包括中港國小呂旻陵、光復國小林玫君、景新國小楊博如、秀朗國小莊慧娟、江翠國中楊瑞卿、永和國中陳靜淑、淡水商工王聖雄及三重商工林天倪。

    其中林玫君服務教育超過20年，推動「特教轉介單一窗口」制度，設計具參與性與包容性的課程，從教學到行政全程陪伴孩子成長，她說「教育不是塑造標準模樣，而是陪孩子找到自己的光芒。」

    陳靜淑長期協助情緒行為障礙學生穩定就學，並培育新進教師專業能量，推動教材編撰及跨專業合作，讓有效策略能被更多學校與家庭應用。

    王聖雄則帶領學生征戰國際特奧，勇奪13金7銀4銅佳績，以「勇敢嘗試、永不放棄」信念實踐運動平權，打造友善學習環境，讓世界看見台灣實力。

    教育局長張明文指出，獲獎教師長期堅守特教第一線，引導孩子發現自我價值，協助情緒行為障礙學生穩定就學，或帶領學生征戰國際特奧賽事，用實際行動落實融合教育，營造理解與支持的校園氛圍。他們是新北教育的驕傲，也是孩子成長最美的風景。

    張明文表示，自113學年度起，新北推動特教教師教學節數調降政策，國小資源班週課務由19節降至14節，國中由16節降至12節，高中維持6節，讓教師專注課程調整、輔導支持及跨專業協作。未來將持續挹注資源，營造公平、多元、溫暖的教育環境，確保每位孩子都能被看見、被理解，勇敢展翅飛翔。

    光復國小林玫君老師帶著特教孩子義賣蔬菜幫助世界難民。（教育局提供）

    永和國中陳靜淑老師與親師生及專業團隊合作建立跨域專業支持系統。（教育局提供）

    淡水商工王聖雄老師帶領學生站上奧運五環殿堂。（教育局提供）

