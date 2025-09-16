純樸小鎮文化大融合 土庫國際生活節10/25登場

土庫國際生活節將於10月25日隆重登場。（記者李文德攝）

2025/09/16 14:41

〔記者李文德／雲林報導〕土庫鎮近年新移民愈來愈多，不僅落地生根，更帶來母國的文化及美食、藝術，土庫鎮公所與土庫好COOL商圈將於10月25日辦理國際生活節，以台灣在地特色的民俗表演結合異國美食音樂演出，展現土庫文化大融合的國際小鎮的新面貌，更讓民眾一起到土庫「偽出國」。

根據統計，雲林縣內目前有1萬7729名新住民，其中在土庫鎮落地生根共有794名，從東南亞國家、中國、奧地利、義大利者都有，讓純樸地方小鎮儼然化身為國際小鎮。

請繼續往下閱讀...

鎮長陳特凱表示，為讓逐漸國際化的土庫小鎮打造成友善城市，4年前開始舉辦土庫國際生活節，由於今年為土庫鎮升格80週年的重要里程碑，因此特別以「美食嘉年華」為主題，盼展現土庫作為多元文化熔爐的新面貌。

土庫好COOL商圈理事長魏安助指出，10月25日在土庫庄役場將有主場活動，有異國表演秀邀請邦交國馬紹爾群島以及哥倫比亞傳統舞蹈，德國樂手YOYO手風琴表演互動，以及時下最紅的FOCASA馬戲團演出，更有嘉年華踩街等，此外更是邀請奧地利、義大利籍廚師舉辦「外國主廚在土庫」體驗，推出限量100組的異國料理，更有摸彩活動，讓民眾暢遊。

陳特凱表示，即日至10月30日更推出數位集章大摸彩活動，凡民眾到土庫5大類型店家、景點，消費不限金額就能夠集章，集滿10點就有1次抽獎機會，同一店家僅能集章1次，最大獎可抽郵輪3天2夜自由行票券，歡迎民眾即日起就來土庫暢遊，感受這座小鎮的熱情與魅力。

土庫國際生活節當天將有異國美食特色市集。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法