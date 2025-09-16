圖輯》歷史一刻 台灣光榮！淡江大橋今合龍

「淡江大橋」今日上午完成合龍，將成為淡水八里新地標。（記者陳逸寬攝）

2025/09/16 14:48

〔記者林正堃、陳逸寬／新北報導〕歷經多年規劃及7度流標，新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」今天舉行合龍典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜共同見證歷史一刻。「淡江大橋」預計明年5月12日通車。

「淡江大橋」最後一塊閉合節塊昨天上午11時自台北港啟程，下午1時30分順利抵達淡水河口，並將趁滿潮位下午3至4時展開吊裝，完成大橋最關鍵的起吊作業。今天上午舉行合龍典禮，總統賴清德見證大讚淡江大橋除了肩負交通功能，更是難得的工程藝術品，今年入選CNN全球11大重要建築國際級重大建設，這是台灣光榮。

淡江大橋全長約920公尺，主橋橫跨450公尺寬的淡水河口，將成為世界最長的「單塔不對稱斜張橋」，也是全台首座擁有阻尼器橋梁，可耐7級強震。明年5月中通車後可減少台2線竹圍路段及關渡大橋30％交通壓力，不但可節省25分鐘車程，同時也將成為新國門，淡江大橋設計融入淡水夕陽景緻，讓在地美景與國際級建築美學相互輝映，未來不管是從松山機場或桃園機場起降，都能看見淡江大橋。

「淡江大橋」將為世界最長的「單塔不對稱斜張橋」。（記者陳逸寬攝）

淡江大橋主橋塔高達211公尺。（記者陳逸寬攝）

「淡江大橋」主橋塔。（記者陳逸寬攝）

淡江大橋於今日上午舉行合龍典禮。（記者陳逸寬攝）

淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮，總統賴清德（左2）、新北市長侯友宜（右2）、總統府秘書長潘孟安（右1）、工信工程總裁潘俊榮（左1）進行啟動儀式。（記者陳逸寬攝）

「淡江大橋」完成合龍，許多辛苦的工程人員一同出席，見證台灣工程史的新里程碑。（記者陳逸寬攝）

「淡江大橋」是全台首座擁有阻尼器橋梁，可耐7級強震。（記者陳逸寬攝）

「淡江大橋」雖完成合龍，但仍留有120公分段差，待鋼纜連結。（記者陳逸寬攝）

「淡江大橋」明年5月通車後，將成為淡水八里新地標。（記者林正堃攝）

新北市八里淡水新地標「淡江大橋」，昨天（15日）下午啟動最後「閉合節塊」吊裝作業。（記者林正堃攝）

