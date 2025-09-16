為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與里辦公處合設毛寶貝認養小棧 新北第23間在新莊

    愛心認養小棧成立。（動保處提供）

    愛心認養小棧成立。（動保處提供）

    2025/09/16 14:39

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處持續推廣多元認養管道，今（16日）與新莊區合鳳里長林永憲合作，在里辦公處成立「毛寶貝愛心認養小棧」。這是新莊區第3間里辦認養小棧，也是全市第23間。新莊區長朱思戎及台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治等嘉賓到場共襄盛舉。

    動保處長楊淑方表示，透過與里辦公處合作設立認養小棧，可讓民眾更容易接觸待認養犬貓，提升曝光度，協助更多流浪動物找到幸福家園，同時宣導「不棄養」與「為愛絕育」的正確觀念。

    合鳳里長林永憲談到自身飼養經驗，曾養過兩隻狗、一隻貓，雖曾被抓傷，但陪伴帶來的歡樂讓他堅定推廣動保理念。近年來，林永憲處理過20至30件流浪貓通報，其中一次救援受困空屋的小貓令他印象深刻，他也多次向八里動物之家借用誘貓籠協助安置，展現對動物的用心。

    林永憲指出，社區中仍有部分居民對流浪動物抱持負面態度，如浪貓打架或髒亂問題，因此推動認養小棧，希望透過便利的認養管道，讓流浪動物找到新家，並在日常生活中培養居民尊重生命、以愛相待的觀念，共同打造安全、溫暖的友善動物社區。

    楊淑方呼籲市民走訪小棧，透過與毛寶貝互動，培養對生命的珍惜與尊重，並邀請親朋好友一同響應「認養不棄養，給牠們一個溫暖的家」，為流浪動物打造更安全、溫暖的家園。

    新莊區合鳳里長林永憲抱著認養小站貓咪向民眾介紹。（動保處提供）

    新莊區合鳳里長林永憲抱著認養小站貓咪向民眾介紹。（動保處提供）

    新莊區長、里長與動保團體揭牌儀式完成。（動保處提供）

    新莊區長、里長與動保團體揭牌儀式完成。（動保處提供）

    新莊區長朱思戎在新莊成立第三間里認養辦公室。（動保處提供）

    新莊區長朱思戎在新莊成立第三間里認養辦公室。（動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播