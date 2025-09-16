身心調適假研商擴大適用 全教總：每年給3至5天獨立假

教育部今日召開跨部會及教育團體會議，研商身心調適假擴大適用，全教總呼籲應列為獨立假別，每年給假3至5天。（圖由全教總提供）

2025/09/16 14:32

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德推動「建構健康台灣政策」及「全民心理健康韌性計畫」，教育部今（16）日邀集跨部會及教育團體共商「身心調適假機制」，全國教師工會總聯合會為全體受僱者呼籲，政府推動「身心調適假」應是獨立假別、非屬事假，並納入「性別平等工作法」、「勞動基準法」等法律明確規範，以確保所有勞工享有獨立的身心健康休假權利，保障受僱者健康，更提升職場效能，促進社會整體福祉。

目前全國的大學生及高級中等學校學生皆可請身心調適假，教育部列為獨立的假別，明定不屬事假性質。教育部今日開會研商擴大適用，包括政院人總處、國防部、勞動部、銓敘部、內政部、法務部、國科會等代表及教育團體與會。

全教總理事長侯俊良表示，在高壓職場環境下，教師、醫療人員、工程師、服務業工作者等各行各業勞工，普遍面臨繁重工作負擔與心理壓力，而根據勞動部統計，職場壓力引發的健康問題逐年增加，過勞與心理耗竭現象嚴重，現行休假制度僅以事假或病假應對，無法有效滿足勞工調適身心的需求。

全教總建議，每位受僱者每年應享有3至5天身心調適假，特別是高壓行業如教育與醫療工作者，教師群體尤需完善的諮商輔導支持體系，以確保職場健康，呼籲政府制定符合台灣勞動現況的政策，同時搭配心理諮商資源、職場健康講座及壓力管理課程，全面提升受僱者身心健康。

侯俊良表示，政策制定需透過跨部會協商與公開對話，廣納勞工、雇主及社會意見，確保身心調適假兼顧權益與實務，勞工身心健康是社會進步的基石。建構健康台灣需政府、企業與社會共同努力，期盼透過獨立身心調適假的推動，讓每位受僱者在健康職場中發揮潛能，共同打造人性化、永續發展的勞動未來。

