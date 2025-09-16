為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國科會懲處女足抽血案 追繳師大、中央326萬多元補助

    台師大女足隊員不當抽血案，歷經逾半年調查，國科會公布懲處結果，終止補助該整合型計畫，並追繳台師大、中央大學等經費逾326萬元。（記者吳柏軒攝）

    台師大女足隊員不當抽血案，歷經逾半年調查，國科會公布懲處結果，終止補助該整合型計畫，並追繳台師大、中央大學等經費逾326萬元。（記者吳柏軒攝）

    2025/09/16 14:26

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊員被逼抽血換學分案，涉及國科會研究計畫，今（16日）國科會公布懲處結果，終止補助該項整合型計畫，追繳計畫補助經費（師大246萬多元、中央大學80萬多元），並降低師大1年管理費比率約900萬元，計畫主持人陳忠慶、女足教練周台英各停權5年及4年。

    國科會指出，去年11月28日經立法委員陳培瑜揭露台灣師範大學女足隊遭不當抽血事件，隔日就函請師大調查處理，12月成立專案小組，今年7月也針對陳忠慶、周台英啟動學術倫理調查及審議，並全面清查體育學領域涉及人體研究等計畫，並與教育部、衛福部跨部會成立專案小組，全面清查，至今召開20多次相關會議。

    國科會表示，經審議，今公布處置結果，包含：終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費（師大246萬900元、中央大學80萬8800元）；降低師大1年管理費比率2％（約900萬元）；陳、周2人停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

