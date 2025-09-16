為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡江大橋合龍儀式掛「最親民總統」布條引熱議 廠商工信工程急撤

    淡江大橋合龍儀式活動現場出現寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引發熱議。經查，布條由工信工程自行懸掛，事前未通報主管機關，發現後已立即移除。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋合龍儀式活動現場出現寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引發熱議。經查，布條由工信工程自行懸掛，事前未通報主管機關,發現後已立即移除。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/16 14:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋今（16日）完成最後拼圖「閉合節塊」合龍，總統賴清德等人出席見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。然而，活動現場出現寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引發熱議。經查，布條由工信工程自行懸掛，事前未通報主管機關，發現後已立即移除。議員陳偉杰批評，台灣民主社會應以務實與專業為基礎，不應重演「諂媚迎接」的荒謬場景。

    陳偉杰指出，今天是淡江大橋合龍儀式，卻驚見一條紅底黃字的布條，寫著「歡迎最親民的賴總統視察」，不免讓人聯想起過去「綠共」風格的造神戲碼。類似的場景再次上演。政治人物的行程若淪為過度吹捧的場合，不僅失去應有的莊重，更會讓基層人員覺得形同被迫配合演出。台灣民主社會應建立在務實與專業之上，而非一再重演「諂媚迎接」的荒謬劇碼。

    工信表示，有關網路上流傳今日淡江大橋合龍典禮相關歡迎總統布條，「此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除」。

    工信指出，懸掛紅布條是為感謝此項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工。他們表示，感謝賴清德以及後續幾任行政院長、行政團隊的支持，如今這項工程即將完工，造福淡水居民，這是地方樂見，更是全民之福。

    工信強調，希望各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。

    圖
    圖
