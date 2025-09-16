為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆中和國小盼增設遮雨設施 改善雨季通學不便

    基隆市中和國小家長反映，東北季風將屆，冬雨綿綿造成學生穿脫雨衣不方便，盼人行天橋、通學步道增設遮雨設施，教育處將邀相關局處再會勘評估。（記者俞肇福攝）

    基隆市中和國小家長反映，東北季風將屆，冬雨綿綿造成學生穿脫雨衣不方便，盼人行天橋、通學步道增設遮雨設施，教育處將邀相關局處再會勘評估。（記者俞肇福攝）

    2025/09/16 14:34

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市冬季多雨氣候，學童上下學經常受影響；中和國小多位家長反映，眼看10月中下旬東北季風起，基隆又將出現冬雨綿綿，家長接送學生時，因人行天橋與通學步道缺乏遮雨設施，常面臨淋雨不便的情況。

    對此，基隆市議會議長童子瑋、市議員施偉政、張之豪共同接獲陳情後，今天辦理會勘，邀集教育處、工務處相關單位會勘，基隆市政府教育處處長徐嬿立出席，與學校及地方居民交換意見，研議增設遮雨設施的可行性。

    施偉政表示，中和國小人行天橋自建置以來，一直是學童及居民的重要通行路線。由於基隆長年多雨，地方居民與家長期盼已久的遮雨設施，能大幅提升便利性與舒適性。他感謝教育處與工務單位到場，除針對人行天橋安全結構進行檢討外，也一併考量通學步道整體環境，期盼市府積極推動。

    張之豪指出，中和國小學生來自中山、安樂及其他區域，接送人潮集中於學校周邊。平時晴天影響有限，但一遇上東北季風或連日降雨，學童與家長都面臨穿脫雨衣的不便。希望市府正視問題，規劃在天橋及周邊增設遮雨設施，讓通學環境更友善。

    徐嬿立回應，基隆市長謝國樑對於學童通學環境非常重視，今年已優先處理通學步道改善工程及公車候車亭工程。針對雨遮設施，初步評估在人行天橋上增設遮雨，需審慎考量結構及抗風安全性；若於通學步道增設，也涉及擋土牆延伸及法規技術問題，需跨局處共同討論。

    徐嬿立強調，教育處會積極尋找安全可行方案，並透過地方與中央多管齊下爭取經費，盡力改善學童與市民雨天的不便。

    民進黨基隆市議員施偉政（圖中）、張之豪（圖右）今天（15日）辦理中和國小通學步道、人行天橋的遮雨設施會勘；教育處長徐嬿立（圖左）表示，將邀集工務處與都發處跨局處討論。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市議員施偉政（圖中）、張之豪（圖右）今天（15日）辦理中和國小通學步道、人行天橋的遮雨設施會勘；教育處長徐嬿立（圖左）表示，將邀集工務處與都發處跨局處討論。（記者俞肇福攝）

