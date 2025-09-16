丹妮絲颱風重創滿2月 好德做工行善團持續為災民拿掉「屋頂的帆布」

「好德做工行善團」持續為災民修繕房子，至今已為9戶人家拿掉「屋頂的帆布」，圖為團隊與受災戶做完工合照。（照片由「好德做工行善團」提供）

2025/09/16 14:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕丹妮絲颱風2個月前重創嘉南沿海地區，上千戶住家屋頂被掀翻，臨時蓋上候選人的大帆布。當大部分慈善團體撤離災區，來自彰化縣的「好德做工行善團」至今仍持續為災民修繕房子，他們在災區尋找個案，進行修繕，他們至今已為9戶人家拿掉「屋頂的帆布」，預計完成20戶才會離開。

好德做工行善團秘書長、導演陳文彬說，他們過去都在中部地區為弱勢家庭進行房屋修繕，擁有自己的工班。丹妮絲颱風重創台南後，團隊立即南下協助災民重建，在立委郭國文服務處、麻豆區公所的協助下，展開災民訪視，了解受災戶重建修繕需求。

請繼續往下閱讀...

陳文彬表示，針對房屋受損，政府訂有協助修建的辦法，需要走繁瑣的行政流程，而災區內有不少弱勢家庭，因為土地或房屋被抵押等原因難以達到政府規定修繕補助標準，他們專找類似受災戶進行修繕。經社工訪視、溝通，找到20戶，他們募集400萬元的經費，預估每戶的修繕費用約20萬元。他強調，他們不是跟政府搶功績，而是協助政府重建，補足政府力有未逮之處，別讓弱勢災民失去棲身之所。

他說，他們的工班皆為有給職的工人，團隊有一名行政總協調，負責跟受災戶溝通修繕方式、排除政府的行政問題，以及協助募款，另有一名行政秘書，負責工地丈量、點工、叫料；其實只要跟受災戶溝通完備，工班進駐，約3天就能完工。

陳文彬說，他們的資源有限，剛開始經常遇到災民「你全部幫我復原」，問題是「竹管瓦厝」工法複雜，非他們所能負擔，其次災區人口外流嚴重，有些偌大的三合院長住人口可能只有3至5人，其實僅需修繕其中一棟，而浴室、廚房、臥房、客廳如何精簡地融合，是他們施工的挑戰。

他說，「竹管瓦厝」的修繕方式就是竹筒樑全部抽換掉，用C形鋼樑頂替，有點像是在房子外撐了一個安全的骨架。這樣就完成了新舊共融，既有新式工法確保住老房子生活安全無虞，又幫他們保存了傳統建築及最重要的生活氣味。

受災戶屋頂用帆布覆蓋，團隊拆除屋頂。（照片由「好德做工行善團」提供）

圖左用C型鋼做骨架，圖右為蓋上鐵皮屋頂。（照片由「好德做工行善團」提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法