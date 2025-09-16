為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鄉民限定CP值爆表！ 口湖鄉免費300組烤肉食材曝光

    公所敲定10月4日將在下崙福安宮舉辦烤肉活動，300組鄉親限定烤肉組，將採3方式報名。（記者李文德攝）

    公所敲定10月4日將在下崙福安宮舉辦烤肉活動，300組鄉親限定烤肉組，將採3方式報名。（記者李文德攝）

    2025/09/16 14:15

    〔記者李文德／雲林報導〕中秋節將至，各地紛紛飄起烤肉香。雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦鄉民限定免費烤肉，限量300組，含烤蚵、香腸、花枝丸等，每組市價超過1500元，CP值爆表。公所表示，18日起開放網路、電話報名，23日則為臨櫃報名，歡迎鄉民踴躍參與。

    鄉長李龍飛表示，中秋節為重要四大節慶之一，因此從2023年起首度舉辦聯歡活動，至今受到鄉民好評，如去年200組的免費烤肉組，電話、線上預訂都在1小時內額滿，臨櫃申請同樣在1天內截止，熱門程度可見一斑。

    李龍飛表示，由於佳評如潮，因此今年將把活動規模擴大，釋出300組口湖鄉親限定烤肉組，每一組以4人為限，由公所提供1.5斤牡蠣、450克烤肉片、10顆花枝丸、鹹豬肉半條、特製雞腿肉、烤肉片等多達11項食材及飲品，更提供烤肉用具。

    李龍飛表示，活動當天更提供3隻烤大豬、5隻烤火雞將採桌邊服務，周邊更有餐車市集，還有安排「剝柚子快手」、「水中撈月」等趣味競賽，更有限量的紙黏土手作、柚子彩繪等體驗，盼讓活動能夠凝聚家庭、社區的向心力。

    民政課長王嬿娟表示，活動報名將採3方式，首先登場為電話、網路報名，各提供130組、120組名額，9月18日上午9點起開放報名，9月23日在下崙老人會舉辦限額50組的臨櫃報名，民眾需帶身分證件前往，每組以4人為限，且限定口湖鄉民，報名額滿為止。

    口湖中秋免費烤肉受好評，民眾盼續推。圖為去年盛況（圖由口湖鄉公所提供）

    口湖中秋免費烤肉受好評，民眾盼續推。圖為去年盛況（圖由口湖鄉公所提供）

