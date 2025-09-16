為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡江大橋「最親民總統」布條挨酸 工程單位：自行懸掛已移除

    淡江大橋16日合龍典禮懸掛「歡迎最親民的賴總統視察」布條引發爭議。建橋的工信工程聲明，布條是自行懸掛，經主管機關發現已立即移除。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/16 14:03

    〔記者蔡昀容／台北報導〕淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，總統賴清德等人出席儀式，不過典禮現場懸掛3條「歡迎最親民的賴總統視察」紅底黃字布條，照片被PO上網後網友狂酸「不知道的還以為身處北韓」。建造大橋的工信工程發布聲明，布條是自行懸掛，經主管機關發現後已立即移除，盼各界別過度解讀。

    淡江大橋最後一塊節塊今天吊掛，閉合橋面，在橋上舉辦合龍典禮，總統賴清德及行政院、交通部、內政部、新北市政府等單位出席。

    不過，典禮現場懸掛3條紅底黃字「歡迎最親民的賴總統視察」布條，新北市議員陳偉杰前往典禮，見紅布條拍下PO網，「我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導」。網友留言「這布條也太像中共了吧」、「還以為要歡迎習大大，有87分像」、「不知道的還以為身處北韓」。

    對於紅布條爭議，工信工程發布聲明，「（布條）此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。」

    聲明指出，懸掛紅布條是為感謝本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工；感謝賴總統及後續幾任行政院長、行政團隊的支持，如今這項工程即將完工，造福淡水居民，這是地方樂見，更是全民之福。

    聲明呼籲，希望各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。

    淡江大橋計畫經費230.38億元，其中新北市政府負擔85.66億元，交通部負擔72.37億元，內政部國土管理署負擔72.36億元，預計2026年4月達成通車條件，5月9日通車典禮，5月12日正式通車。

    淡江大橋「歡迎最親民總統」布條網罵翻！鍾年晃曝真相怒斥拍攝者帶風向

