淡江大橋「歡迎最親民總統」布條網熱議 懸掛廠商：盼外界不要過度解讀

淡江大橋今舉行合龍典禮現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發網路熱議；對此，廠商工信工程公司出面承認自行懸掛。（圖擷自陳偉杰threads）

2025/09/16 14:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕淡水河口的淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜齊聚見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。不過現場卻出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發網路熱議；對此，廠商工信工程公司出面表示，布條是自行懸掛的，機關發現後已立即拆除。

淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，新北市議員陳偉杰在threads上爆料，活動現場出現約3面寫著「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，他狠酸「這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導」。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後引發網路熱議，有網友稱紅底黃字「這是北韓還是中共吧」、「這布條也太像中共了吧」。

對此，廠商工信工程公司出面承認是他們自行懸掛，聲明指出「有關今日淡江大橋合龍典禮相關歡迎總統布條，此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除」

工信工程公司強調，懸掛紅布條係為感謝本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工，盼「各界不要過度解讀，共同期待未來工程繼續如期如質進行，早日完工，以解決淡北地區居民交通問題。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法