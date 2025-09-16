永不「關門」！ 鹿港馬拉松堅持讓所有跑者「完賽」

鹿港馬拉松發起人陳信仲（左二）強調安全第一，馬松拉全程都有「醫護鐵人」創辦人陳彥良（左）所帶領隊員張郁文（右二）、楊松翰（右）等隊員。（記者劉曉欣攝）

2025/09/16 14:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港馬拉松將在11月16日登場，今天（16日）舉行安全演練。主辦二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，「鹿港馬」永不「關門」，不會設立「大會時限」，因為成績不是唯一，要讓所有跑者完賽，能夠完成全程就是人生勇者。

陳信仲指出，「鹿港馬」從2017年開辦，疫情期間停辦3年，當初選在家鄉開辦，就是認為馬拉松不只是馬拉松，應該是與旅行結合的「旅馬」，他會去日本跑富士山馬拉松，就是同時欣賞山梨縣河口湖周邊景色，因此，「鹿港馬」路線會經過國定古蹟鹿港龍山寺，歡樂跑則加碼經過鹿港天后宮。

陳信仲強調，大多數馬拉松因為辦在城市，基於路權關係，都會訂定「大會時限」，跑者必須在指定時間抵達終點，否則就失去資格，由回收車將跑者收回。但「鹿港馬」會等到最後一名跑者抵達終點，也不會設立關門時間。

陳信仲說，「鹿港馬」因為都是平地，也被封為是第一次挑戰馬拉松的「初馬」者最友善的賽事，沒有「關門」的壓力，最後一人會由背著AED（自動體外心臟去顫器）的「醫護鐵人」團隊來陪跑，只要完賽就有獎牌，因為跑馬拉松追求的不是成績，而是自我的挑戰。

「鹿港馬」今天的安全演練，有後備憲兵組成的交管志工團隊，以及由創辦人陳彥良所帶領的「醫護鐵人」，而1000組交通錐與警示設備，則由則沃旭能源與台灣辰星及大彰化東南離岸風場電力開發協助金支持贊助，讓安全更加分。

鹿港馬拉松今年新增1000組交通錐，由風電協助金贊助。（記者劉曉欣攝）

去年的鹿港馬也吸引數千人參加，永不關門被視為初馬友善。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港馬去年補給主打鹿港小吃。（民眾提供）

