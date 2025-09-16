普度儀典循古制 台灣省城隍廟為北市民祈福

台北市政府與財團法人台北市台灣省城隍廟今（16日）舉辦「114年度台北市中元普度祈安祭典」，由台北市長蔣萬安擔任主祭官。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/16 14:26

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府與財團法人台北市台灣省城隍廟今（16日）舉辦「114年度台北市中元普度祈安祭典」，由台北市長蔣萬安擔任主祭官，普度儀典遵循古制，進行稟報城隍、禮請孤幽、開榜、施食科儀、禮謝城隍等儀程，透過傳統宗教超薦法會儀式，為台北市民祈福。

蔣萬安在致詞時，特別感謝台灣省城隍廟，「不只是地方的信仰中心，也代表台北市精神。」他也說，2006年起，結合全台灣各縣市的城隍廟集中力量，成立了全國城隍廟聯誼，今年規模更加擴大正式成立中華城隍文化總會，納入更多力量，投入更多社會公益資源加倍。民俗委員會也特別響應「以功代金」，各區「以功代金」合計新臺幣12萬元，台北市台灣省城隍廟亦一同響應，將贊普逾250萬元的生活物資捐給弱勢團體。

請繼續往下閱讀...

民政局設有線上祭拜網站，鼓勵民眾參加線上普度。民眾只要在網站完成線上祭拜並填妥基本資料，民政局就會協助於台北市台灣省城隍廟普度當天將參與名單帶至城隍廟，併同現場實體法會，由法師為參與線上普度的民眾祈福。民政局也說，即日起至114年9月21日下午5時止，民眾參加線上普度後，填下基本資料即可參加抽獎活動，有機會獲得不鏽鋼野炊鍋盤、真空手拿杯、真空食物保溫罐以及全聯禮券等好禮。

民政局長陳永德表示，非常感謝省城隍廟多年來與台北市政府共同辦理祈安祭典，秉持傳統普度「濟度孤幽」之關懷精神，宣導民眾發揮愛心，為市民祈福，此外，也呼籲市民朋友響應環保祭拜，以誠心表達祭祀的敬意，同時用愛心做環保，減少紙錢焚燒，既傳遞祈福祝禱的心意，也兼顧永續環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法