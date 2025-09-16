為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1公里沒整治 斗南筍園變水鄉！農民苦喊：以後要划船採筍

    大湖口溪上游斗南阿丹里、新南里段有1公里未整治，仍是土堤，遇大雨成為缺口，造成周邊筍園淹水成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

    大湖口溪上游斗南阿丹里、新南里段有1公里未整治，仍是土堤，遇大雨成為缺口，造成周邊筍園淹水成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/16 14:04

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕水利署分階段完成大湖口溪整治，但上游斗南新南里段約有1公里未整治形成缺口，每遇大雨溪水溢堤造成兩側筍園成水鄉澤國，農民說，每次淹水要3、4個月無法收成，數十年都沒解決。立委張嘉郡今（16）日邀集水利署現勘，水利署副署長王藝峰表示，今年底會啟動治理計畫，與地方溝通後，以最快速度執行工作，解決水患問題。

    今天會勘有1、20名地方居民到場關切，斗南新南里長宋國源代表筍農說，該段仍是土堤只要大雨溪水溢流筍園全淹水，水退後筍園至少3個月無法收成，今年已淹2次，這些都是農民維持生計的心血，數十年來都沒改善，有農民自嘲「以後要划船採竹筍」。

    斗南鎮長沈暉勛表示，水利署對大湖口溪很重視，也花了很多錢，希望上游所剩最後一公里仍盡速改善，確保民眾生命財產安全。

    王藝峰指出，水利署會在今年底啟動該段治理檢討，在充分與地方居民溝通後，會用最生態、經費最少、最快速度，儘快完成規劃、執行治理工作，讓水患痛苦降至最低。

    王藝峰表示，大湖口溪全長18.5公里，治理工程在2023年底完成，極端氣候颱風帶來雨量幾乎都超過設計標準，造成多處溢淹，傳統治理方式要重新檢討，尤其大湖口溪疏砂量很大，兩岸又都是農作區，漂流雜木很多，造成橋梁阻塞影響水流，水利署在短期內會加強清淤，也會配合鐵路局、公路局打開橋梁的瓶頸段。

    張嘉郡強調，淹水問題地方怨聲載道，今天會勘有那麼多居民、民代到場關切，水利署已編列治理規劃費希望能盡快完成設計及經費預估，她會全力爭取讓工程早日動工。

    立委張嘉郡邀集水利署會勘，希望能盡快完成規劃，治理工作早日啟動。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡邀集水利署會勘，希望能盡快完成規劃，治理工作早日啟動。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡邀集水利署會勘，希望能盡快完成規劃，治理工作早日啟動。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡邀集水利署會勘，希望能盡快完成規劃，治理工作早日啟動。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播