1公里沒整治 斗南筍園變水鄉！農民苦喊：以後要划船採筍

大湖口溪上游斗南阿丹里、新南里段有1公里未整治，仍是土堤，遇大雨成為缺口，造成周邊筍園淹水成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

2025/09/16 14:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水利署分階段完成大湖口溪整治，但上游斗南新南里段約有1公里未整治形成缺口，每遇大雨溪水溢堤造成兩側筍園成水鄉澤國，農民說，每次淹水要3、4個月無法收成，數十年都沒解決。立委張嘉郡今（16）日邀集水利署現勘，水利署副署長王藝峰表示，今年底會啟動治理計畫，與地方溝通後，以最快速度執行工作，解決水患問題。

今天會勘有1、20名地方居民到場關切，斗南新南里長宋國源代表筍農說，該段仍是土堤只要大雨溪水溢流筍園全淹水，水退後筍園至少3個月無法收成，今年已淹2次，這些都是農民維持生計的心血，數十年來都沒改善，有農民自嘲「以後要划船採竹筍」。

斗南鎮長沈暉勛表示，水利署對大湖口溪很重視，也花了很多錢，希望上游所剩最後一公里仍盡速改善，確保民眾生命財產安全。

王藝峰指出，水利署會在今年底啟動該段治理檢討，在充分與地方居民溝通後，會用最生態、經費最少、最快速度，儘快完成規劃、執行治理工作，讓水患痛苦降至最低。

王藝峰表示，大湖口溪全長18.5公里，治理工程在2023年底完成，極端氣候颱風帶來雨量幾乎都超過設計標準，造成多處溢淹，傳統治理方式要重新檢討，尤其大湖口溪疏砂量很大，兩岸又都是農作區，漂流雜木很多，造成橋梁阻塞影響水流，水利署在短期內會加強清淤，也會配合鐵路局、公路局打開橋梁的瓶頸段。

張嘉郡強調，淹水問題地方怨聲載道，今天會勘有那麼多居民、民代到場關切，水利署已編列治理規劃費希望能盡快完成設計及經費預估，她會全力爭取讓工程早日動工。

立委張嘉郡邀集水利署會勘，希望能盡快完成規劃，治理工作早日啟動。（記者黃淑莉攝）

