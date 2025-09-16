環境部：擬10月公布「循環經濟路徑圖」

循環台灣基金會董事長黃育徵接受媒體聯訪時表示，企業面臨氣候變遷、城鄉差距大等議題，而短期則面臨關稅、物料成本上漲等，不過他認為，這些議題可帶動全球供應鏈轉型。（記者黃宜靜攝）

2025/09/16 13:56

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今日在台大舉辦大專院校青年參與氣候行動系列活動「與署長有約：面對氣候變遷的循環經濟」，邀集產官學界聯合分享，資源循環署署長賴瑩瑩表示，目前正研擬循環經濟路徑圖，預計10月1日公布初步架構，10月23至25日「2025 亞太循環經濟論壇暨熱點」期間，將進一步發布整體規畫。

賴瑩瑩表示，我國正處於回收經濟轉型為資源經濟模式的過渡期，需系統性規劃推動，加速達成循環經濟模式，儘可能避免廢棄物產生，並維持其價值循環利用，因此在生活面上，除了增加循環經濟場域、推動回收減量等，在法規上也將進行「廢棄物清理法」、「資源回收再利用法」修法，兼顧循環激勵及強化治理。

賴瑩瑩指出，由於企業轉型初期可能面臨挑戰，為扶植循環產業，因此成立8+N資源循環聯盟，推動產業循環升級；同時也研擬氣候科技循環園區，推動產業需要有設施、推動場域，因此在其中設計「循環沙盒」機制培育人才等，目前正報行院爭取經費中；另，目前正擬訂「循環經濟路徑圖」，預計10月1日公布初步架構，10月23至25日「2025 亞太循環經濟論壇暨熱點」期間，將進一步發布整體規畫。

循環台灣基金會董事長黃育徵接受媒體聯訪時表示，企業面臨氣候變遷、城鄉差距大等議題，而短期則面臨關稅、物料成本上漲等，不過他認為，這些議題可帶動全球供應鏈轉型，其中，台灣回收產業出色，可以鼓勵台灣企業到他國投資的角度，處理當地「資源」，不僅能解決廢棄物問題，也能在經貿談判談到更好的條件。

今年入選為聯合國「Fashion & Lifestyle Network」正式會員的服裝設計師金蓓雯舉例，台灣舊衣回收場的舊衣回收多被降級處理，如將其拆成抹布供港口船隻擦拭油污，但在裁剪後仍有許多邊角廢料未被使用，可說是「廢料中的廢料的廢料」，她曾將這些布料再集結後，製作成時裝系列，這些再製衣服除符合與眾不同特色外，也是「1件有故事衣服」，還可促進資源循環。

中央畜牧場第二代經營者蘇揚曾獲紐倫堡發明獎銀牌，他指出，畜牧業中的豬糞尿等可能對環境造成更多污染，因此若將這些廢棄物收集，進行沼氣發電，便可轉變成新能源；另，由於沼氣發電後會產生沼渣、沼液等，因此目前與中山大學、成功大學、台灣大學、屏東科技大學等校合作，進一步製成「綠沼」，未來可能應用於水產養殖飼料、畜牧養殖，達到固碳、循環經濟目標。

