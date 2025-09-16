為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旅韓旅客注意！韓國機場19日起罷工 恐延長至中秋連假

    外交部亞東太平洋司長林昭宏今日指出，韓國全國機場勞工聯合工會已宣布將自19日起進行第一輪罷工，呼籲規劃赴韓旅遊國人注意航班資訊。（記者黃靖媗攝）

    外交部亞東太平洋司長林昭宏今日指出，韓國全國機場勞工聯合工會已宣布將自19日起進行第一輪罷工，呼籲規劃赴韓旅遊國人注意航班資訊。（記者黃靖媗攝）

    2025/09/16 13:53

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國人於連假赴韓旅遊人數眾多，外交部亞東太平洋司長林昭宏今日指出，韓國全國機場勞工聯合工會已宣布將自19日起進行第一輪罷工，若機場管理方及航空公司未回應訴求，罷工恐延長至中秋連假，呼籲規劃赴韓旅遊國人注意航班資訊，以免造成旅行不便。

    林昭宏今日於外交部例行記者會指出，由仁川機場、金浦機場等15座機場勞工組織組成的韓國全國機場勞工聯合工會已宣佈自9月19日起進行第一輪全面罷工，目前勞資雙方仍在協商，航班往返台北與韓國的航班並沒有異動，若機場管理方及航空公司未回應勞方訴求，罷工將延長至中秋節連假。

    林昭宏指出，目前勞資雙方還在進行協商，航班雖然沒有異動，但是仍呼籲國人在這段時間若有安排韓國旅行，要先注意航班資訊。

    林昭宏說明，依據南韓法規規定，機場員工雖有罷工權，但是機場的營運涉及到公共利益，所以必須先經過中央委員會的調解，並在罷工期間維持最低的限度服務，政府亦有權緊急仲裁終止罷工。

    林昭宏表示，考量中秋假期國人前往韓國旅行人數眾多，若罷工影響造成航班延誤或者取消等旅遊不便情形，我國駐韓代表處會在網站上公告旅遊警示，提醒國人注意航班資訊，以免造成旅行不便。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播