旅韓旅客注意！韓國機場19日起罷工 恐延長至中秋連假

外交部亞東太平洋司長林昭宏今日指出，韓國全國機場勞工聯合工會已宣布將自19日起進行第一輪罷工，呼籲規劃赴韓旅遊國人注意航班資訊。（記者黃靖媗攝）

2025/09/16 13:53

〔記者黃靖媗／台北報導〕國人於連假赴韓旅遊人數眾多，外交部亞東太平洋司長林昭宏今日指出，韓國全國機場勞工聯合工會已宣布將自19日起進行第一輪罷工，若機場管理方及航空公司未回應訴求，罷工恐延長至中秋連假，呼籲規劃赴韓旅遊國人注意航班資訊，以免造成旅行不便。

林昭宏今日於外交部例行記者會指出，由仁川機場、金浦機場等15座機場勞工組織組成的韓國全國機場勞工聯合工會已宣佈自9月19日起進行第一輪全面罷工，目前勞資雙方仍在協商，航班往返台北與韓國的航班並沒有異動，若機場管理方及航空公司未回應勞方訴求，罷工將延長至中秋節連假。

林昭宏指出，目前勞資雙方還在進行協商，航班雖然沒有異動，但是仍呼籲國人在這段時間若有安排韓國旅行，要先注意航班資訊。

林昭宏說明，依據南韓法規規定，機場員工雖有罷工權，但是機場的營運涉及到公共利益，所以必須先經過中央委員會的調解，並在罷工期間維持最低的限度服務，政府亦有權緊急仲裁終止罷工。

林昭宏表示，考量中秋假期國人前往韓國旅行人數眾多，若罷工影響造成航班延誤或者取消等旅遊不便情形，我國駐韓代表處會在網站上公告旅遊警示，提醒國人注意航班資訊，以免造成旅行不便。

