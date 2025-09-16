為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    老爺請上車！從稀有到經典 9/20齊聚台南重溫老車風華

    老車事務所創辦人李尚青推出的老車水彩畫作。（圖由周榮棠提供）

    老車事務所創辦人李尚青推出的老車水彩畫作。（圖由周榮棠提供）

    2025/09/16 14:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕重溫老車經典風華，從稀有收藏到經典車型一次看個夠！氣質雋永的BENZ 190SL宛如輕聲低語的舞者、如詩般線條的BENZ W113，及象徵傳奇與速度的惡魔Z，每輛老車都見證時代，承載工藝精神與駕駛的回憶。

    第11屆老車文化季將於20、21日結合海島市集、台南民宿週暨老爺上車活動，在水交社文化園區推出盛大的「老車台南住一晚」活動，民眾不僅能近距離欣賞經典老車細節，還能與車主互動聆聽背後的故事，感受那段屬於油香與熱情的歲月。

    老車事務所創辦人李尚青推出老車水彩畫作，以細膩筆觸描繪12台經典老車，此次12台經典將齊聚現場真實呈現，讓粉絲近距離欣賞經典之作，包含大名鼎鼎的羅馬假期VESPA V20；改寫世界機車史、象徵武車的HONDA CB750 K0；及陪伴無數人日常、堪稱國民車代表的HONDA C100。現場亦規劃趣味的互動體驗，以及親子同樂的明信片彩繪、集章活動等。

    另一亮點是21日登場的「老爺上車遊城門」公益敬老活動，邀65歲以上長輩們搭乘經典老車，悠遊城門街頭，沿途將行經大南城門、東門城，以及台灣府城隍廟，重溫記憶中的老時光，最後於「筑馨居台灣文物收藏館」品嚐經典古早味料理。

    台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，期待藉由老車與經典文化吸引更多旅人走進府城，認識在地民宿之美，也透過活動串聯歷史與生活美學，帶動觀光人潮，更讓大家深刻感受台南的溫度與故事，打造一場專屬於府城的慢旅體驗。此外，海島市集也為活動增添多元的風貌，現場將匯集文創品牌、手作良品、復古選物與美食攤位，彷彿置身於海島假期。

    1959年BENZ W121 190SL（左）、1972 240Z惡魔Z。（圖由周榮棠提供）

    1959年BENZ W121 190SL（左）、1972 240Z惡魔Z。（圖由周榮棠提供）

    1949偉士牌VSEPA V20 羅馬假期。（圖由周榮棠提供）

    1949偉士牌VSEPA V20 羅馬假期。（圖由周榮棠提供）

    1962本田HONDA C100。（圖由周榮棠提供）

    1962本田HONDA C100。（圖由周榮棠提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播