老爺請上車！從稀有到經典 9/20齊聚台南重溫老車風華

老車事務所創辦人李尚青推出的老車水彩畫作。（圖由周榮棠提供）

2025/09/16 14:07

〔記者王姝琇／台南報導〕重溫老車經典風華，從稀有收藏到經典車型一次看個夠！氣質雋永的BENZ 190SL宛如輕聲低語的舞者、如詩般線條的BENZ W113，及象徵傳奇與速度的惡魔Z，每輛老車都見證時代，承載工藝精神與駕駛的回憶。

第11屆老車文化季將於20、21日結合海島市集、台南民宿週暨老爺上車活動，在水交社文化園區推出盛大的「老車台南住一晚」活動，民眾不僅能近距離欣賞經典老車細節，還能與車主互動聆聽背後的故事，感受那段屬於油香與熱情的歲月。

請繼續往下閱讀...

老車事務所創辦人李尚青推出老車水彩畫作，以細膩筆觸描繪12台經典老車，此次12台經典將齊聚現場真實呈現，讓粉絲近距離欣賞經典之作，包含大名鼎鼎的羅馬假期VESPA V20；改寫世界機車史、象徵武車的HONDA CB750 K0；及陪伴無數人日常、堪稱國民車代表的HONDA C100。現場亦規劃趣味的互動體驗，以及親子同樂的明信片彩繪、集章活動等。

另一亮點是21日登場的「老爺上車遊城門」公益敬老活動，邀65歲以上長輩們搭乘經典老車，悠遊城門街頭，沿途將行經大南城門、東門城，以及台灣府城隍廟，重溫記憶中的老時光，最後於「筑馨居台灣文物收藏館」品嚐經典古早味料理。

台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，期待藉由老車與經典文化吸引更多旅人走進府城，認識在地民宿之美，也透過活動串聯歷史與生活美學，帶動觀光人潮，更讓大家深刻感受台南的溫度與故事，打造一場專屬於府城的慢旅體驗。此外，海島市集也為活動增添多元的風貌，現場將匯集文創品牌、手作良品、復古選物與美食攤位，彷彿置身於海島假期。

1959年BENZ W121 190SL（左）、1972 240Z惡魔Z。（圖由周榮棠提供）

1949偉士牌VSEPA V20 羅馬假期。（圖由周榮棠提供）

1962本田HONDA C100。（圖由周榮棠提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法